The Manohara Hotel Yogyakarta di Mata Generasi Milenial

MANAJEMEN The Manohara Hotel Yogyakarta (TMHY) merupakan hotel yang senantiasa memberikan ruang untuk berkreasi terhadap kreativitas generasi muda. Mereka juga turut serta membesarkan nama hotel yang baru beroperasi selama 1,5 tahun ini.

Pada kesempatan penting yaitu General Staff Meeting --yang rutin diadakan setiap 3 bulan sekali-- diadakan pemilihan Best Employee Of The Year.

The Manohara Hotel Yogyakarta juga memberikan apresiasi yang luar biasa bagi tiga kandidat Employees of The Year atas loyalitas dan dedikasi terbaik mereka.

Setiap bidang diberikan kesempatan untuk mengirimkan kandidat terbaiknya. Kriteria yang harus dimiliki adalah lama bekerja minimal 1 tahun, standar grooming, jujur, bertanggung jawab atas pekerjaannya, profesional selama bekerja dan menjaga hubungan baik antar karyawan.

Adapun 3 kandidat terbaik dari semua karyawan yang baik TMHY adalah Ludya Prassida sebagai Graphic Design dari Departemen Sales & Marketing. Kemudian Sigit sebagai Store Keeper dari Departemen Akunting. Finalis lainnya Wilda sebagai FDA dari Front Office Departement.

Materi seleksi meliputi penguasaan produk, usulan, ide, presentasi serta video pendek dengan tema tertentu. Pada tahap akhir, manajemen The Manohara Hotel Yogyakarta menampilkan tiga kandidat terpilih untuk presentasi dan menampilkan karya video mereka di hadapan semua staf dan karyawan. Mereka diberikan hak untuk menetapkan karyawan terbaik yang layak menyandang gelar Best Employee of The Year.

Plt General Manager The Manohara Hotel Yogyakarta, Andreas Iman Kurniawan, sadar betul sumber daya manusia yang mumpuni merupakan aset utama suatu hotel. Terlebih generasi muda yang membutuhkan support dan dukungan penuh dalam berkreasi dan menuangkan ide kreatifnya. Selain itu, tujuan dari BEOTY ini juga untuk meraih prestasi bagi dirinya dan juga bagi TMHY.

“Kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia menjadikan kami terus melakukan pelatihan dan juga kesempatan untuk mereka untuk menuangkan ide demi kemajuan sebuah hotel itu sendiri. Dengan modal ini kami yakin mampu bersaing di era kompetisi industri perhotelan yang kian ketat terlebih pandemic covid-19 yang tak kunjung berakhir,” kata Andreas. (RO/OL-10)