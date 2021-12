8 Prodi Pascasarjana UNJ Raih Akreditasi Internasional AQAS

PASCASARJANA Universitas Negeri Jakarta memperoleh akreditasi internasional Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS) pada Cluster 1 atau Cluster Education Sciences yang terdiri atas 8 program studi (prodi).

Sertifikat akreditasi internasional The Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS) diterima pada 16 Desember 2021 oleh Pascasarjana UNJ.

Sebelumnya telah dilakukan visitasi dari tim asesor AQAS dari Agustus-November 2021 ke Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Cluster 1 atau Cluster Education Sciences yang terdiri atas 8 program studi (prodi) di Pascasarjana UNJ.

Delapan program studi pada cluster 1 di Pascasarjana UNJ yang memperoleh AQAS, yaitu empat Program Magister yang terdiri dari Prodi Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Prodi Teknologi Pendidikan, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan) dan empat Program Doktor yang terdiri dari Prodi Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Prodi Teknologi Pendidikan, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

Terdapat 7 indikator yang dinilai dalam asesmen akreditasi internasional AQAS ke beberapa program studi Pascasarjana UNJ yaitu meliputi kualitas kurikulum, penjaminan mutu, pembelajaran, pengajaran dan penilaian siswa, penerimaan mahasiswa, perkembangan studi, rekognisi dan sertifikasi, staf pengajar, sumber pembelajaran dan dukungan mahasiswa; dan informasi publik. Dengan pemerolehan sertifikat akreditasi internasional AQAS, tentunya ini menjadi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam upaya menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi di mata publik internasional.

Dr Faisal Madani, selaku Ketua Pelaksana AQAS Pascasarjana UNJ mengatakan bahwa internasional acreditation ini merupakan proses quality improvement agar mencapai 7 standar yang ditetapkan oleh Europen Standard Guideline untuk higher education di Eropa.

"Pascasarjana UNJ mengikuti proses akreditasi internasional melalui AQAS agar dapat terakreditasi internasional yang diberikan untuk periode 6 tahun dan berlaku hingga 30 September 2027," ujar Faisal Madani dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12).

Sementara itu Prof Dr Wardani Rahayu selaku Wakil Direktur I Pascasarjana UNJ menjelaskan bahwa dengan diperolehnya akreditasi internasional akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan proses akademik yang lebih baik, dan tidak berhenti pada selembar sertifikat.

"Kami harapkan kerjasama serta dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan Pascasarjana UNJ sebagai pusat pembelajaran berbasis penelitian yang bereputasi di kawasan Asia," ungkap Prof Wardani Rahayu.

Sedangkan menurut Prof Dr M Japar selaku Wakil Direktur II Pascasarjana UNJ mengungkapkan bahwa prestasi ini sebagai pemicu bagi munculnya prestasi-prestasi lain yang berguna bagi pendidikan Indonesia. "Kerja belum usai, justru baru dimulai untuk mencapai visi UNJ menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia," ucap Japar.

Prof Arita Marini selaku Wakil Direktur III Pascasarjana UNJ menambahkan bahwa akreditasi internasional ini penting di dalam rangka menjamin kualitas perguruan tinggi di mata internasional dan sebagai rekognisi internasional.

Melalui perolehan akreditasi internasional AQAS yang terdaftar di dalam EQAR,UNJ sudah mengajukan permohonan ke BAN-PT untuk penyetaraan peringkat akreditasi unggul pada 8 prodi ini. "Semoga lancar prosesnya," kata Arita.

Sementara itu Prof Dr Dedi Purwana selaku Direktur Pascasarjana UNJ mengatakan bahwa 8 program studi yang mendapat akreditas internasional AQAS ini diharapkan mampu menjadi penyemangat dalam mencapai visi Pascasarjana UNJ menjadi pusat pembelajaran berbasis riset yang bereputasi di Asia.

Ungkapan rasa senang juga disampaikan oleh Prof. Komarudin selaku Rektor UNJ. Menurutnya perolehan 8 sertifikat akreditasi internasional pada prodi Pascasarjana UNJ merupakan pertama kalinya di UNJ. "Semoga perolehan akreditasi internasional ini terus bergulir pada prodi S1 dan Diploma," kata Komarudin. (N-1)