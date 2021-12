Tekan Angka Stunting, Masyarakat Perlu Didukung Sanitasi Lebih Baik

PT Unilever Indonesia Tbk mengahadirkan Stevia Angesty, pegiat isu sanitasi dan stunting, di sesi penutup program mentoring ‘Every U Does Good Heroes’.

Stevia menyampaikan materi dengan tema ‘Funding & Project Management’ yang memiliki peran penting dalam mendukung sebuah gerakan untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Sesi mentoring yang digelar secara virtual pada Senin (29/11) tersebut juga menjadi penanda bahwa 100 peserta terpilih akan memasuki tahap berikutnya dalam rangkaian program ‘Every U Does Good Heroes’, yakni tahap pengumpulan proposal tahap kedua.

Tahan kedua adalah untuk menemukan 10 Every U Does Good Heroes terbaik yang berhak mendapatkan micro grant sebesar Rp 30 juta dan pendampingan yang lebih intensif (program coaching 1 on 1) dari para mentor.

Pendanaan yang terencana dan tepat serta manajemen yang baik merupakan hal yang krusial dalam mengelola program atau gerakan.

Dua aspek tersebut telah membawa Stevia Angesty sebagai seorang sociopreneur dapat berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya pada usaha yang bertujuan dalam memberikan akses sanitasi yang baik pada masyarakat.

Persoalan akses terhadap sanitasi yang baik masih menjadi tantangan besar di dunia termasuk Indonesia.

Ironisnya, salah satu dampak buruk utama dari persoalan tersebut adalah munculnya berbagai penyakit berbahaya, termasuk stunting.

Jika melihat faktanya di Indonesia bahwa satu dari tiga anak di negara ini menderita stunting. Sebanyak 70% kasus stunting tersebut datang dari sanitasi yang buruk.

Penyelesaian persoalan ini merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen. Tidak hanya untuk menekan angka stunting, tetapi juga untuk mendukung akses sanitasi yang lebih baik di Indonesia karena kedua hal tersebut saling berkaitan erat satu sama lain.

Kristy Nelwan, Head of Communication PT Unilever Indonesia, Tbk menyampaikan, “Unilever Indonesia percaya bahwa sanitasi yang baik adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali."

"Sejalan dengan strategi kami dalam The Unilever Compass, kami berkomitmen untuk berkontribusi membantu upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat di setiap negara tempat kami beroperasi, termasuk di Indonesia. Persoalan sanitasi di Indonesia sangat penting untuk diatasi secara terstruktur dan bersama-sama," papar Kristy dalam keterangan pers, Senin (6/12).

"Melalui program Every U Does Good Heroes mentoring, generasi muda yang memiliki kepedulian akan isu ini bisa mendapatkan bekal yang bermanfaat bagi mereka dalam menjalankan program di masyarakat, sehingga cita-cita kita semua untuk menjadikan Indonesia yang semakin sehat akan lebih cepat terlaksana,” jelasnya.

Sesi mentoring dari Stevia Angesty merupakan kesempatan baik bagi para peserta untuk belajar langsung mengenai pentingnya funding dan project management yang baik untuk menjalankan sebuah gerakan di masyarakat.

Kiprah Stevia Angesty dimulai saat ia berkunjung ke beberapa pelosok daerah dan menemui anak-anak terkena diare dan tumbuh dengan kondisi kurang gizi, termasuk kasus stunting yang cukup tinggi.

Ternyata salah satu penyebabnya adalah fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Berangkat dari hal tersebut, Stevia mendirikan Feelwell Ceramics (FWC) pada tahun 2016.

Melalui sesi mentoring kali ini, penerima penghargaan dari Kantor Staf Presiden RI tahun 2019 tersebut mengajak seluruh peserta terpilih untuk memandang isu sanitasi dengan lebih kritis sehingga dapat melahirkan ide-ide yang mampu berdampak positif pada kesehatan masyarakat.

Pada implementasinya, Stevia juga menekankan pentingnya pendanaan dan manajemen gerakan yang baik.

Merujuk pada data nasional, 78 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses pada sanitasi yang baik.

Feelwell Ceramics (FWC) hadir dengan semangat untuk menekan angka stunting di Indonesia dengan menyediakan akses sanitasi yang baik melalui “Toilet untuk Semua”.

"Kami telah memberikan akses toilet ke lebih dari 2 juta orang di Indonesia untuk membantu tumbuh kembang anak dan menekan angka stunting," kata Stevia.

"Selama perjalanannya, kami belajar bahwa pendanaan dan manajemen sebuah gerakan memiliki peran penting dalam menghasilkan sebuah gerakan yang memiliki dampak berkelanjutan,” ujar Stevia.

Berbicara mengenai pendanaan untuk suatu gerakan, Stevia membagikan beberapa informasi mengenai ragam bentuk pendanaan yang dapat dimanfaatkan, seperti pendanaan berupa pinjaman, investasi (equity funding), atau hibah (grants).

Adapun bentuk-bentuk pendanaan tersebut bisa didapatkan melalui berbagai sumber, seperti keluarga, teman, relasi, institusi, ataupun crowdfunding.

Di samping mengenai pendanaan, Stevia juga berbagi mengenai manajemen gerakan (project management).

Baginya, saat ini sudah begitu banyak tools yang dapat diberdayakan untuk dapat mempermudah suatu gerakan melakukan manajemennya, namun terdapat empat hal krusial yang menjadi esensi dari proses manajemen itu sendiri: project definition, prioritization, detailing, dan monitoring.

Empat hal tersebut perlu selalu diperhatikan agar suatu gerakan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sesi mentoring program ‘Every U Does Good Heroes’ yang menghadirkan Stevia Angesty ini menandai ditutupnya sesi mentoring serial The Journey pada program ‘Every U Does Good Heroes’.

Serial The Journey bertujuan untuk memberikan pelatihan dalam pengembangan cara berpikir, menjadi problem solver saat permasalahan terjadi, hingga pelatihan yang akan membantu peserta menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan gerakan melalui materi-materi seperti mindset setting, resilience, strategic thinking, sustainable business, project management, funding, hingga execution.

Harapannya, setelah melalui proses mentoring serial The Purpose dan The Journey, para peserta terpilih akan lebih siap dalam melalui rangkaian program ‘Every U Does Good Heroes’ selanjutnya hingga nantinya terpilih 10 Every U Does Good Heroes terbaik di akhir program. (RO/OL-09)