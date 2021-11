UNIS Gelar Seminar Internasional Bahas Dampak Teknologi Informasi di Tengah Pandemi 

UNIVERSITAS Islam Syekh Yusuf Tangerang menggelar The 1st International Conference on Social, Science and Technology 2021 atau seminar internasional dengan tema "Transformation Of Science and culture during the pandemic era and afterwards", Jumat (26/11), yang menghadirkan sejumlah narasumber seperti dosen dari RFH University Of Applied Science German Alexander Pollack, Takashi Ito dari Gunma University Japan, dan Khusaini dari UNIS Tangerang,

Ketua Panitia The 1st International Conference on Social, Science and Technology 2021 yakni Jarnawi Afgani Dahla mengatakan Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia dari bidang pendidikan, sosial budaya hingga ekonomi yang lebih mengedepankan penggunaan teknologi informasi.

Tingginya penggunaan teknologi informasi dalam bidang kehidupan tersebut memberikan dampak dari sisi positif dan negatif. Sehingga perlu adanya aturan yang dilakukan agar teknologi menjadi manfaat khususnya di bidang pendidikan saat ini.

Oleh karena itu seminar Internasional ini digelar dengan menghadirkan pembicara dalam berbagai bidang untuk memberikan solusi dan tips kedepan menyongsong tahun 2022 dalam masa transisi kehidupan normal dalam masa pandemi.

"Pembahasannya lebih pada dampak teknologi informasi dalam kehidupan manusia yang kini banyak digunakan agar dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang positif," ujar Jarnawi.

Rektor UNIS Tangerang Mustofa Kamil menyambut baik seminar internasional tersebut karena memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan kedepan bagi dosen dan mahasiswa dalam menghadapi perubahan di era pandemi.

Baca juga : Aktivis Peduli Ciliwung dan Bantar Gebang Raih Award4Change 2021

Ia mengajak semua pihak mulai dari mahasiswa, dosen dan staff untuk melakukan perubahan pola pikir seiring perubahan tata kehidupan akibat pandemi. Seminar ini pun merupakan momentum untuk menjadi bahan resolusi peningkatan prestasi di tahun depan.

"Ambil manfaat dari seminar tersebut untuk jadi bahan langkah kedepan dan perbaikan. Namun harus juga diimbangi dengan aksi nyata yang jadi ukuran bagi semua orang dalam meraih kesuksesan," katanya.

Terkait aksi nyata yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah dengan sering melakukan penelitian dan membuka dalam forum diskusi terbuka yang bisa berdampak pada menambah wawasan.

Bagi para dosen untuk sering melakukan penelitan yang kemudian disajikan dalam makalah dan dibahas dalam seminar maupun diskui ilmiah agar masalah yang ada dapat ditemukan solusinya.

"Sedangkan bagi mahasiswa maka harus lebih aktif dalam menambah wawasan baru dengan sering menulis dan kerap mengikuti seminar yang digelar," pungkasnya. (RO/OL-7