Dukung Gaya Hidup Sehat, Watsons Gelar Get Active Challenge 

RETAIL produk kesehatan dan kecantikan, Watsons kembali menggelar kampanye gaya hidup sehat melalui event Get Active Challenge Virtual Race 1-30 November 2021..

Get Active sendiri diselenggarakan bukan hanya di Indonesia namun di Watsons negara lainnya, seperti Taiwan dan Malaysia. Tema Watsons #GetActive tahun ini adalah Get ActiveChallenge sebagai bentuk persiapan kembali untuk apa yang akan terjadi selanjutnya setelah mendapatkan vaksinasi.

Kampanye Get Active Challenge juga dimeriahkan Watsons lewat store team yang tampil sporty dengan kaos dan sepatu kets ditambah suasana toko dengan musik yang membangkitkan semangat. Selain itu juga ada kejutan #GetActive dance dari store team pada jam-jam tertentu sebagai simbolis penyemangat internal dan hiburan para pengunjung.

Get Active Challenge kali ini juga mengangkat pengalaman lari dan bersepeda virtual yang sedang tren, virtual race yang berarti peserta dapat melakukan olahraga lari dan bersepeda dari mana pun berada. Watsons menggelar acara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia secara umum.

Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati mengatakan, event Get Active merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Watsons untuk mendorong masyarakat Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti hidup sehat dan berolahraga secara teratur dalam membantu meningkatkan mood dan menjaga kesehatan mental yang merupakan event rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia.

"Get Active Challenge Virtual Race, event gratis dengan O+O activity challenge dalam pengumpulan poin untuk mendapatkan hadiah dengan nilai total puluhan juta rupiah. Watsons mengajak pelanggan setia dan masyarakat untuk dapat aktif bergerak dimanapun berada yang memungkinkan ditemani komunitas, sahabat dan keluarga tercinta.”ujar Lilis dalam keterangannya.

Pendaftaran Get Active Challenge sudah dibuka sejak 1 November dan telah direspon baik oleh pelanggan setia Watsons dan seluruh pecinta olahraga lari dan sepeda.

Hal itu menurut Lilis, menandakan bahwa masyarakat semakin peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Para pelanggan setia dapat mendaftar event Get Active Challenge Virtual Race dengan memilih salah satu jenis olah raga lari 21 km ataupun sepeda 100 km, seluruh peserta akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah pada setiap challenge yang diberikan mulai dari Polygon Strattos S3, Samsung A32, Xiaomi Watch Lite, JBL GO 2,Watsons Voucher dan reward menarik lainnya.

Pelanggan setia dapat mendaftar Get Active Challenge Virtual Race di bit.ly/WGAC2021secara gratis.

Lilis menambahkan, selain event Get Active Challenge Virtual Race, Watsons juga memberikan penawaran promo yang bisa dinikmati seperti diskon hingga 50% extra health voucher dan body support gratis baik di gerai fisik Watsons maupun situs resmi online (e-commerce) watsons.co.id atau melalui aplikasi WatsonsID.

"Harapan Watsons melalui Get Active Challenge ini, Watsons dapat semakin dekat dan memperhatikan kebutuhan para pelanggannya, terutama agar dapat menjalani hidup sehat. Watsons juga ingin menginspirasi para pelanggannya untuk selalu berpikiran positif, karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif kunci peningkatan imunitas tubuh, membuat kita semakin tampil lebih siap dan look good, do good and feel great dalam kehidupan sehari-hari," pungkas Lilis. (RO/OL-7)