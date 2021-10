RADIATE, Kampanye Unik untuk Lebih Memahami Penyandang Autis

DEMI meningkatkan kewaspadaan masyarakat Indonesia terhadap teman-teman penyandang autisme, Keisha Annabel Garnette, akrab dipanggil Abel, selaku salah satu dari Top 12 Finalists Ambassador of Public Health AMSA-Indonesia (Asian Medical Students’ Association).

Keisha mencetuskan sebuah rangkaian program kampanye kesehatan yang berfokus pada Autism Spectrum Disorder berjudul “RADIATE” atau akronim dari Embrace Differences, Admire Autism yang berjalan dari tanggal 10 Oktober - 23 Oktober 2021.

Dengan prevalensi Autism Spectrum Disorder yang kian meningkat secara global dan nasional dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, minimnya pengetahuan masyarakat perihal apa itu sebetulnya gangguan autisme, penyebab autisme, dan tatalaksana individu dengan autisme.

Hal tersebut memicu munculnya banyak stigma dan miskonsepsi di masyarakat tentang mereka, serta sulitnya mendapatkan edukasi dan terapi untuk para penyandang autisme di Indonesia terutama pada masa pandemi ini.

"Kampanye kesehatan “RADIATE” bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kepedulian masyarakat mengenai autisme melalui rangkaian acara yang menarik dan intim dengan para penyandang autisme," dr. Fransiska Kaligis, SpKJ (K) dalam keterangan pers, Kamis (21/10).

Menurut dr.Fransiska, RADIATE tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan rangkaian kampanye kesehatan ini, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa organisasi non-profit, media partners, dan influencers.

RADIATE, dijelaskan dr.Fransiska, berupaya meningkatkan penyebarluasan pengetahuan mengenai Autism Spectrum Disorder serta menghadirkan mata acara memikat yang dapat dikonsumsi masyarakat secara daring.

Pelaksanaan acara pembuka kampanye dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober berupa talk show bersama dr. Fransiska Kaligis, SpKJ (K) serta sesi mengecat totebag interaktif bersama para penyandang autisme dari London School Beyond Academy melalui Zoom Meeting berjudul “I Am Able”.

"Tidak hanya para peserta mendapat informasi lebih mengenai gangguan Autism Spectrum Disorder, namun juga berkesempatan mengenal para penyandang autisme secara intim dan menyenangkan," jelasnya.

Rangkaian acara ketiga adalah “RADIATE Goes To FKUI” yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021, berupa pemaparan mengenai informasi dasar Autism Spectrum Disorder, mini quiz seputar mitos atau fakta dari gangguan atau siem, serta promosi mengenai kampanye kesehatan “RADIATE” yang sedang dijalankan untuk lebih lagi memperluas komunitas yang diajak untuk berkontribusi.

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pembukaan open volunteer program untuk masyarakat umum yang ingin ikut serta berkontribusi pada aksi kampanye ini.

Dinamakan sebagai “Autism Warriors”, mereka berupaya meningkatkan kewaspadaan orang terdekat perihal autisme melalui postingan rutin Instagram Story challenges seperti bingo dan beberapa quiz untuk followers masing-masing.

Selain itu, dilaksanakan presentasi mengenai ilmu yang sebelumnya didapatkan dari sesi pengenalan dan pelatihan relawan dalam wujud poster digital.

Program relawan ini dilaksanakan selama enam hari pada 17-22 Oktober 2021, dan pada akhirnya tidak hanya para relawan mendapatkan teman dan pengalaman baru, namun juga mendapatkan kesempatan emas untuk berkontribusi pada masyarakat.

Rangkaian acara keempat merupakan talk show Instagram Live berjudul “Life On The Autism Spectrum” yang dijalankan pada18-19 Oktober 2021 bersama narasumber-narasumber, yakni keluarga dan teman-teman penyandang autisme dari London School Beyond Academy dan Yayasan MPATI.

"Pembahasan yang dilaksanakan membahas seputar stigma dan miskonsepsi yang hadir di masyarakat tentang para penderita autisme, mengecualikan hal-hal tersebut dari pikiran para audiens melalui pengalaman pribadi penyandang, serta meninggikan kemampuan dan talenta para penyandang autisme yang sebenarnya sangat menarik," papar dr.Fransiska.

Selaku puncak acara dari kampanye kesehatan “RADIATE”, dilaksanakan dua hari acara dari tanggal 21 - 22 Oktober 2021 berupa storytelling day bersama anak-anak penyandang autisme dari Rumah Autis Depok, serta experts day bersama Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, SpKJ(K) dan Prischa Nova, M. Psi., Psi.

Pada acara storytelling day, akan dilaksanakan pembacaan buku gambar hasil karya saya sendiri yang dibagikan ke mereka serta dalam wujud daring untuk para peserta, dilanjutkan dengan sesi interaktif mewarnai dan menggambar, serta sesi berbagi pengalaman dari representatif Rumah Autis Depok.

Pada experts day, akan membahas lebih perihal tatalaksana serta cara pengembangan minat dan bakat individu penyandang autisme terutama pada masa pandemi.

Seluruh rangkaian kegiatan dipenuhi dengan pelaksanaan kampanye daring dari media Instagram yang terus memberikan wawasan mengenai Autism Spectrum Disorder, serta diliputi oleh Oz Fm Bandung pada tanggal 20 Oktober 2021, serta Prambors FM pada tanggal 23 Oktober 2021 dalam upaya turut menyebarluaskan informasi mengenai autisme. (Nik/OL-09)