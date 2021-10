Gizi Tak Seimbang Picu Metabolisme Tubuh Tidak Berjalan Baik

MEMENUHI asupan nutrisi harian tubuh dengan baik dan benar mempunyai banyak manfaat. Beberapa manfaatnya antara lain energi tetap terjaga, kinerja otak semakin baik, memperoleh berat badan ideal, dan mengurangi risiko terkena penyakit.

Tapi, sudahkah kalian memenuhi nutrisi harian tubuh? Tidak banyak masyarakat yang memahami hal ini, karena itu MS Slim sebagai brand yang peduli akan kesehatan tubuh melangsungkan acara webinar yang berupa sharing session bersama Ivan Gunawan dan dr. Cindiawaty Pudjiadi, Mars, Ms.Sp.Gk, seorang dokter spesialis gizi klinik.

Acara webinar tersebut juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober. Menangkat tema Better Nutrition for Better Life, MS Slim ingin mengedukasi dan mengajak audiens untuk mulai sadar akan pentingnya menjaga asupan gizi demi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Dokter yang akrab disapa Dokter Cindy ini menjelaskan jika di saat pandemi Covid-19 sekarang juga turut mempengaruhi pola hidup seseorang.

"Seringkali kita mengonsumsi makanan tanpa memperhitungkan jumlah gizi harian yang dibutuhkan," katanya dalam keterangan pers, Selasa (19/10).

“Kalau berat badan ataupun lemak kita berlebih bisa terjadi badai yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita,” ungkapnya.

Menurut dr.Cindy, jika kelebihan berat badan atau lemak tubuh, ditambah dengan penyakit bawaan lain, dapat memperparah kondisi tubuh saat terjangkit Covid-19.

Gizi lengkap dan seimbang, dijelaskan dr.Cindy, pun harus dipastikan untuk mencegah terjadinya dampak buruk bagi kesehatan. Gizi seimbang sendiri dapat didapat dari hidangan harian yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

“Jika gizi yang masuk tidak seimbang, metabolisme tubuh tidak akan berjalan dengan baik sehingga menyebabkan daya tahan tubuh yang menurun,” tambah dr Cindy

Salah satu yang harus diperhatikan adalah dengan menjaga asupan gizi yang masuk ke tubuh mulai dari protein yang ada pada telur maupun daging, lemak sehat yang terkandung pada ikan, kacang-kacangan.

“Tapi perhatikan juga bagaimana cara memasaknya, usahakan kurangi gorengan yang mengandung minyak jenuh yang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko terserang berbagai penyaki. Selain itu, pastikan juga asupan air putih 8 gelas sehari dan olahraga," papar dr.Cindy. (Nik/OL-09)