Target Vaksinasi Meleset, 23 Kota/Kabupaten Kembali ke PPKM Level 3

TINGKAT reproduksi efektif di Jawa Bali juga sudah berada di bawah 1, dan khusus untuk Bali masih di angka 1. Selain itu jumlah testing yang dilakukan per hari terus mengalami peningkatan sehingga dapat menurunkan tingkat positivity rate yang sudah berada di bawah 1.

"Rata-rata angka testing Covid-19 ada di 175 ribu per hari. Pemerintah terus menggenjot agar angka testing mencapai 300 ribu - 400 ribu testing per hari. Tetapi kisaran testing Covid-19 di Indonesia akan berada antara 175 ribu - 250 testing per hari," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers update Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (4/10).

Syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2 dan 2 ke 1 yang diberlakukan sejak 13 September 2021, dia tekankan telah mampu meningkatkan kecepatan vaksinasi lansia di Jawa Bali secara signifikan.

Saat ini tingkat vaksinasi dosis 1 untuk Jawa Bali sudah mencapai 37% per 30 September 2021, naik hampir 5% dari 13 September 2021.

"Level (wilayah) berubah akan sangat dipengaruhi oleh vaksinasi khususnya untuk lansia," kata Luhut.

Dalam penerapan PPKM Level selama dua minggu ke depan 4 Oktober-18 Oktober, masih terdapat 20 Kabupaten/Kota yang bertahan di

Level 2. Wilayah ini didominasi oleh Semarang raya dan Solo raya.

Namun beberapa wilayah juga turun peringkat. Tercatat wilayah yang di Level 3 bertambah dari 84 Kabupaten/Kota menjadi 107 Kabupaten/Kota. Ini terjadi pada wilayah aglomerasi Jabodetabek karena di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi masih kurang mencapai target vaksinasi.

Khusus pada wilayah Bandung raya, Magelang, Malang raya, dan Surabaya kasus memang turun secara indikator WHO. Namun capaian vaksinasi belum mencapai target. Sehingga tetap di level 3. Terdapat tiga kabupaten non aglomerasi yang bisa membaik ke Level 2, yaitu Kota Cirebon, Kota Banjar dan Madiun.

"Karena kota-kota yang tadinya berada di level 2, belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi. Sehingga mereka turun level. Sehingga pada wilayah tersebut akan dipasok 2 juta vaksin dalam waktu minggu-minggu ke depan," kata Luhut. (OL-4)