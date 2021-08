'Work from Hotel with a View' di Bigland Sentul Hotel & Convention

DENGAN resminya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kini terbuka tren baru. Sebelumnya WFH dikenal work from home, tetapi kini menjadi work from hotel. Meski sama-sama menggunakan singkatan WFH, kerja dari hotel ada karena para pekerja kantoran mulai bosan dengan suasana rumah.

Bigland Sentul Hotel & Convention merupakan hotel bintang 4 di Bogor pertama yang memiliki fasilitas Rooftop Swimming Pool. Hotel ini menawarkan paket Work From Hotel yang sangat menarik bertajuk 'Work From Hotel with a View' yang terletak di Medja 8 Executive Lounge, lantai 8 Bigland Sentul Hotel & Convention. Dari sini pemandangan yang disuguhkan pada saat melakukan pekerjaan kantor menghadap langsung ke arah pegunungan.

Paket Work From Hotel ala BSH ini dibandrol dengan harga Rp88.000 net/pax. Paket ini sudah termasuk FREE flow beverages, FREE flow snacks, FREE access to Rooftop Swimming Pool, 1 time meal, dan High-Speed Internet Connection.

Penawaran khusus ini berlaku sampai akhir tahun 2021.

Lokasi Bigland Sentul Hotel & Convention sangat strategis. Berada dekat dengan pintu keluar tol Sentul IPSC. Serta didukung fasilitas yang menarik untuk keluarga seperti Kids Lounge, Gym, Spa, teras untuk menikmati suasana outdoor, restaurant Medja Premier Resto & Cafe dengan menu yang lezat dan bervariasi, dan lokasi yang sangat menarik untuk ber-swafoto di Mural Art, area lobby.

Untuk info lebih lanjut mengenai Bigland Sentul Hotel & Convention dapat menghubungi nomer telepon di +6221 2921 2900/+62 878 2268 4585 atau email di info@biglandsentulhotel.com. (RO/OL-10)