Rayakan HUT Ke-76 RI, Cicipi Makanan Lezat di Hotel Santika Premiere Bintaro 

DALAM rangka menyambut Gebyar HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Hotel Santika Premiere Bintaro menyiapkan promo diskon spesial untuk promo F&B selama bulan Agustus 2021.

Dengan masih berlangsungnya PPKM ini, kami tetap menawarkan beberapa makanan yang disajikan di Kembang Sepatoe Restaurant dengan pastinya yang higenis untuk Anda santap makanan nya serta harganya pun sangat terjangkau.

Public Relations Hotel Santika Premiere Bintaro, Tanita Pribadi, menuturkan promo makanan yaitu 'Tengkleng Kambing' dengan tersaji dengan Nasi Putih, sup Tengkleng Kambing, acar, dan sambal Hanya Rp 90.000,- Nett/Pax. Serta “ Chicken Schnitzel “ dengan ayam yang dibalur tepung yang digoreng, saus Tomato Salsa, sayuran, dan kentang curly goreng, Hanya Rp 80.000,- Nett/ Pax. Selama masa PPKM sajian ini melayani hanya melalui take away atau di room service saja.

Santikapuccino & Latte Crème Brulee juga hadir sebagai Special Coffee of the month bulan Agustus ini. Minuman dengan paduan racikan kopi dan susu cair yang segar dan menghangatkan suasana, sangat cocok dinikmati sebagai pendamping bulan Agustus ceria Anda.

"Special Coffee of the month ini juga dapat dinikmati dengan harga khusus yaitu Rp 50.000,- Nett/Pax selama bulan Agustus berlangsung,” tutur Tanita.

Seiring berjalannya waktu di Era New Normal pada masa PPKM ini, Hotel Santika Premiere Bintaro telah memastikan seluruh karyawan kami telah melaksanakan program pemerintah vaksinasi secara lengkap dan melaksanakan standard operational procedure (SOP) protokol yang diterapkan agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan nyaman baik bagi para pelanggan maupun karyawan.

“Kami siap melayani Bapak/Ibu dengan sentuhan keramahan Indonesia bersama kemudahan layanan serta fasilitas terbaik, menginap menjadi lebih aman dan nyaman," ujar Tanita Pribadi PR Executive Hotel Santika Premiere Bintaro. (RO/OL-09)