10 Jurnalis Terpilih Ikuti Program Rutgers Media Fellowship 2021

Rutgers WPF Indonesia meluncurkan program Rutgers Media Fellowship 2021 yang diikuti perwakilan insan media (cetak, elektronik, media sosial, dan penyiaran) baik di tingkat nasional, subnasional, universitas, dan komunitas, untuk ikut serta dalam meningkatkan kesadaran Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi remaja di Indonesia.

Country Representative Rutgers WPF Indonesia, Amala Rahmah menyebut bahwa Rutgers WPF Indonesia adalah sebuah organisasi yang berfokus pada isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), serta pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS).

Rutgers Media Fellowship 2021 ini merupakan bagian dari serangkaian acara Pertemuan Ilmiah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang akan diselenggarakan secara virtual pada 28 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021.

"Dalam kesempatan ini kami sampaikan selamat kepada rekan-rekan jurnalis yang telah mengikuti proses seleksi dan terpilih untuk mengikuti program ini yang akan dimulai pada bulan Juni 2021 dan akan berakhir pada bulan Desember 2021," kata Amala dalam sambutannya virtual Sabtu (26/6)

Adapun penerima Media Fellowship adalah jurnalis dan penggiat Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dari Media Nasional, Media Sub-Nasional dan Media Komunitas. Penerima Fellowship tahun ini adalah Adhitya Ramadhan (Kompas), Ferdian Ananda (Media Indonesia), Tertiani Simanjuntak (The Jakarta Post), Aditya Putrie (Tirto.id), Ni Nyoman Suryaningsih (DENPOST.ID), Ari

Suryanto (Radar Lampung), Nurul Hidayati (Lombok Post), Bagus Supriyadin (KuasaRakyat.com), Tabayyun Pasinringi (Magdelene), dan Fadia Alaidrus (Project Multatuli).

Kepala Perwakilan Rutgers WPF Indonesia itu menambahkan pengetahuan adalah kuasa.

Oleh karena itu, media adalah entitas yang kuat untuk mempengaruhi dunia. Tentunya ketika keduanya digerakkan oleh anak muda, maka harapan perubahan besar terbentang didepan untuk kesejahteraan generasi selanjutnya.

"Rutgers Indonesia mempertemukan ketiganya didalam satu forum dialog antara peneliti, pekerja media dan anak muda dari berbagai latar belakang yang terseleksi," jelasnya.

Mempertemukan ketiga pihak ini bukanlah sekedar tentang penyelenggaraan kegiatan, tetapi adalah sebuah proses mengelola ilmu pengetahuan yang ilmiah, cenderung eksklusif, menjadi sesuatu yang inklusif dengan bahasa yang sederhana, mudah diakses dan mudah dipahami.

"Proses mendampingi anak muda dalam memahami inti Kesehatan Reproduksi, Hak Seksualitas, dan Keadilan Gender ini akan terus kami lakukan sepanjang lima tahun mendatang hingga 2025," lanjutnya.

Program-Program Rutgers yaitu: Power to Youth, Generation Gender dan Righ Here Right Now II akan memastikan inklusifitas pengetahuan dapat dilakukan terus menerus melalui berbagai jalur yang sesuai dengan kekayaan yang dimiliki anak muda di Indonesia.

Program Rutgers Media Fellowship 2021, merupakan kelanjutan dari “Rutgers Media Fellowship 2019,” yang di selenggarakan bersamaan dengan acara International Conference of Indonesian Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH) 2019 di Yogyakarta.

"Kami berharap program ini dapat terus berlanjut untuk pengembangan kapasitas jurnalis, peneliti dan penggiat muda HKSR di Indonesia. Terima kasih atas perhatian, rekan-rekan media di seluruh tanah air," pungkasnya. (H-3)