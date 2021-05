Dukung Emansipasi, Dusdusan.com Terbitkan 21 Inspirasi Kartini

BAGI bangsa Indonesia, RA Kartini adalah tokoh emansipasi perempuan. Cita-citanya agar perempuan Indonesia mendapat pendidikan yang layak menjadi cikal bakal perjuangan kesetaraan gender saat ini.

Itu sebabnya setiap 21 April, kita merayakannya sebagai hari Kartini dan merupakan momen yang istimewa bagi perempuan di seluruh Indonesia. Pada tanggal tersebut seluruh perempuan memperingati hari Kartini yang memiliki makna, mendalam bagi perempuan Indonesia saat ini mulai dari, kesetaraan perempuan Indonesia, peningkatan kualitas hidup perempuan di Indonesia sampai dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Sosok Kartini adalah sosok yang tidak pernah lepas dari panutan perempuan Indonesia, bahkan hingga saat ini. Sejak berdiri pada 2014, pemberdayaan perempuan selalu menjadi fokus dari Dusdusan.com yang memiliki model bisnis yang praktis dan mudah telah membantu puluhan ribu ibu rumah tangga, karyawan kantoran, dan para pemilik toko dalam merintis bisnis mereka. Membantu perekonomian puluhan ribu ibu tumah tangga yang berimbas pada peningkatan taraf hidup keluarga mereka.

"Pertengahan 2016 kami pindah ke Jakarta menyusul suami dengan perekonomian keluarga yang tidak stabil. Kebutuhan hidup semakin meningkat membuat saya berpikir keras untuk membantu suami. Alhamdulillah, habis gelap terbitlah terang. Sejak masa pandemi hingga saat ini penjualan saya meroket karena fokus, konsisten, dan support dari keluarga." cerita Fora Eka Candra, Reseller Asal Jakarta Barat.

Tidak sekadar membantu perekonomian, Dusdusan.com pun memberikan fasilitas, baik secara infrastruktur platform maupun pengembangan diri. Pengembangan diri tersebut tertuang dalam berbagai pelatihan. Hal itu secara langsung merepresentasikan nilai hari Kartini untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia di segala bidang, memberikan ruang bagi para ibu untuk bisa berbuat lebih bagi keluarga dan lingkungan mereka. Maka dari itu pada hari Kartini ini, Dusdusan.com ingin menampilkan para Kartini masa kini dalam 21 Inspirasi Kartini. Bukan hanya untuk mengapresiasi para reseller semata namun, sebagai inspirasi bagi seluruh ibu rumah tangga di Indonesia.

21 Inspirasi Kartini ini adalah CEO Dusdusan yaitu Ellies Kiswoto dan reseller Dusdusan.com yang telah membuktikan bahwa, menjadi Ibu Rumah Tangga bukan halangan melainkan, sebuah motivasi yang mendorong mereka untuk bisa sukses dan terus berbuat lebih, dibarengi positive mindset dan attitude.

"Saya bangga bisa menjadi bagian dari satu komunitas yang dirajut melalui kerja keras, pantang menyerah dan selalu gotong royong. Selamat hari Kartini, wanita-wanita tangguh di dusdusan! You are the real Kartini at this era". Ellies Kiswoto, CEO Dusdusan.com.

21 Insipirasi Kartini ini dipersembahkan Dusdusan.com untuk seluruh ibu rumah tangga di Indonesia bahwa, semua ibu mampu untuk mengembangkan potensi diri dengan apapun yang dimiliki saat ini.

Dengan keunikan model bisnisnya, Dusdusan menawarkan peluang bisnis tanpa beban (tanpa target, tanpa tutup poin, tidak ada upline/downline, tidak ada kewajiban rekrut, tidak harus stok barang (bisa dropship), rintis brand/toko sendiri) kepada masyarakat umum, khususnya Ibu Rumah Tangga. Saat ini, Dusdusan memiliki lebih dari 130,000 reseller dan 3 warehouse yang tersebar di Indonesia (Bekasi, Sidoarjo, dan Medan). Dusdusan yang memfokuskan produknya pada perlengkapan rumah tangga telah melakukan ekspansi kategori produk hingga fashion, kesehatan, skincare, innovation store, frozen food, dan groceries. (RO/A-1)