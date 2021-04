Lulusan SMA Bisa Ikuti Try Out Akbar SIMAK UI Secara Gratis

UNIVERSITAS Indonesia (UI) sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia menjadi incaran siswa lulusan SMA sederajat di seluruh Indonesia.

Setelah SNMPTN dan SBMPTN, kini giliran ujian Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) menjadi ajang untuk merebut kursi mahasiswa di UI.

Untuk memberi gambaran dan kemudahan bagi siswa dalam mengikuti ujian SIMAK UI, Qonstanta akan menyelenggarakan Try Out Akbar SIMAK UI secara gratis yang dapat diakses seluruh siswa se-Indonesia dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 2021 pukul 07.00 – 19.00.

“Info lebih lengkap dan pendaftaran Tryout Akbar SIMAK UI 2021 dapat langsung kunjungi link berikut ini bit.ly/qtotrial , pendaftaran dibuka hingga Kamis 29 April 2021 pukul 23.59,” ujar Co Founder Qonstanta, Surkam, pada keterangan pers, Senin (26/4).

Surkam lebih lanjut mengatakan, Try Out Akbar SIMAK UI secara gratis itu merupakan wujud dari kemitraan Qonstanta dengan kalangan institusi pendidikan, khususnya setingkat SLTA.

Baca juga: FKMUI Kembangkan Dapur Bersih Sehat di Pesantren

Sebab dalam waktu dekat sejumlah sekolah SMA sederajat pun telah mempercayakan Qonstanta sebagai mitra melalui program baru berupa Program Pendalaman Materi (PM-Q) yang memberikan dukungan pembelajaran online dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa di sekolah dan kemampuan finansial orangtua siswa.

Qonstanta selalu berharap dapat turut andil dalam membantu siswa dan siswi masuk ke PTN yang di cita-citakan.

“Dengan demikian kehadiran Qonstanta menjadi solusi bagi siswa diseluruh Indonesia untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran berkualitas serta terjangkau untuk meraih Perguruan Tinggi yang diinginkan,” tambah Surkam.

Hingga saat ini Qonstanta telah memiliki ribuan member aktif di berbagai daerah di Indonesia yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran edulive class dan simulasi try out UTBK SBMPTN terjadwal setiap pekan.

Seperti diketahui. setahun berjalannya pandemi Covid-19 di Indonesia banyak mengubah kebiasaan baru termasuk kebiasaan belajar dari yang awalnya luring berganti menjadi daring. Seluruh siswa di Indonesia 'dipaksa' tetap mengurangi kontak fisik langsung demi menekan penyebaran virus lebih luas lagi.

Menanggapi hal tersebut bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid 19).

Surat edaran ini secara khusus mengatur proses belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh agar tidak terlalu membebani siswa untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum sebagai syarat kelulusan atau kenaikan kelas siswa.

Beri “suplemen”

Sementara itu CEO/Founder Qonstanta, Rinaldi Anwar mengatakan, karena adanya kebutuhan untuk menunjang siswa ke sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Dengan variasi soal yang diujikan cukup berbeda dengan apa yang dipelajari di sekolah, Qonstanta hadir memberikan suplemen bagi siswa siswi kelas X, XI dan XII untuk menunjang nilai rapor murid di sekolah serta persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, kami dari Qonstanta berupaya berkontribusi menjawab persoalan tersebut dengan menghadirkan platform pembelajaran online serasa offline dengan dukungan pengalaman, sistem pembelajaran, SDM pengajar dan infrastruktur IT yang berkualitas,” papar Rinaldi.

Baca juga: Survei, Mayoritas Mahasiswa dan Dosen UI Pilih Blended-Learning

Rinaldi mengungkapkan sedikit perjalanan Qonstanta merupakan bimbingan online yang berdiri pada 27 Juli 2020 di Depok. Didirikan oleh alumni UI, Rinaldi Anwar dan Surkam yang membuat suatu inovasi yang memungkinkan adanya pembelajaran online dengan tetap mempertahankan cita rasa belajar offline yang dikhususkan untuk siswa SMA dan/atau sederajat.

Saat ini Qonstanta memiliki produk unggulan, yaitu edulive class dengan didukung oleh teknologi video conference Maota yang di desain secara khusus untuk mendukung pembelajaran daring di Qonstanta sehingga siswa dan pengajar dapat berinteraksi secara mudah, interaktif, dan fokus.

Siswa juga diberikan tambahan lain berupa sesi khusus tambahan belajar serta simulasi try out rutin dan dibekali dengan pengarahan non akademis berupa konsultasi penjurusan bagi siswa kelas XII SMA berdasarkan hasil simulasi try out siswa.

Siswa juga mendapatkan fasilitas berupa konsultasi online siswa (KOS) yang memungkinkan siswa belajar lebih personal dengan tutor yang diinginkan dan fasilitas tanya online siswa (TOS) yang memungkinkan siswa menanyakan soal yang dirasa membingungkan hanya menggunakan gawainya.

Rinaldi menjelaskan, dukungan penuh dari IT Qonstanta yang membuat platform video conference Maota yang dirancang khusus untuk Qonstanta, membuat pembelajaran online menjadi lebih user friendly, interaktif .

"Dengan begitu, siswa dapat merasakan pembelajaran offline dalam jaringan dan dapat diakses kapanpun dimanapun, modul-modul materi serta kumpulan soal-soal dengan tingkat kesulitan bervariatif yang mengadopsi soal-soal dan materi dari kurikulum terbaru serta ujian masuk PTN," jelasnya. (RO/OL-09)