Dua Mantan Menteri Ramaikan UI Charity Golf Tournamen

GUNA menggalang dana untuk memperbesar dana abadi Universitas Indonesia (UI), dilakukan Charity Golf Tournament oleh teman-teman Ikatan Alumni (Iluni) UI bersama Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni (DPKHA) UI dan Persatuan Golf Alumni (Pergola) UI. Turnamen Charity Golf tersebut dilaksanakan di Klub Golf Bogor Raya pada Minggu (4/4).

Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan mantan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir ikut hadir meramaikan bersama Rektor UI Prof Ari Kuncoro dan para dekan serta Ketua Iluni UI Andre Rahadian lengkap dengan para golfer alumni UI.

"Saya berharap turnamen tersebut selain mempererat tali persaudaraan para alumni UI sekaligus dapat menghimpun dana sponsor melalui para alumni yang telah berkiprah di berbagai korporasi dan bidang pengabdian lain," ujar Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) Saleh Husin.

"Yang mengejutkan, ada salah satu peserta yang berhasil melakukan pukulan hole in one sehingga membawa pulang mobil Mercy C Class. Sangat luar biasa. Enggak tahu malamnya yang bersangkutan mimpi apa? Hahaha," tandas Managing Director Sinarmas Saleh Husin. (RO/OL-14)