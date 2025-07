Kejuaraan Golf Amatir Internasional Medco-Pondok Indah Bakal Diramaikan 11 Negara

Konferensi pers penyelengaraan Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025(MI/Dhika Kusuma Winata)

MEDCO-Pondok Indah International Amateur Golf Championship bakal kembali bergulir di 2025. Ajang golf amatir itu semakin diminati para pegolf dalam dan luar negeri. Tercatat pegolf-pegolf dari 11 negara akan ikut berkompetisi dalam turnamen yang akan diselenggarakan di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, pada 15-17 Juli.

Selain para pegolf dari dalam negeri, mereka yang sudah mendaftar berasal dari Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, Srilanka, India, Hong Kong, Australia, Korea Selatan, dan Inggris.

“Kami sangat gembira karena semakin banyak pegolf internasional yang mengenal dan ikut berkompetisi di Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025," kata Ketua Panitia Penyelenggara Herry Winarno di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Selasa (17/6).

"Walaupun usia turnamen masih cukup muda, tahun ini akan menjadi tahun ketiga, namun sudah sangat diperhitungkan oleh para pegolf asing juga. Ini semua karena kami selalu berusaha untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas turnamen,” imbuh Herry.

Dalam penyelenggaraan, panitia mendapat dukungan penuh dari Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI). Pegolf yang bisa ikut turnamen selain harus berusia minimal 13 tahun juga harus memenuhi syarat minimal handicap index.

Untuk pemain putra harus memiliki handicap index 8 atau lebih rendah dan untuk pemain putri handicap indexnya maksimal 10.

Pemenang Best Gross Overall dan runner up turnamen ini akan mendapatkan kesempatan tampil di di Indonesia Terbuka 2025 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Agustus.

Kehadiran Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025 menambah jumlah turnamen amatir internasional berlevel internasional di Indonesia yang masih relatif sedikit.

Manager E&P Medco Jacob Kastanja menyampaikan bahwa kejuaraan amatir menjadi ajang penting bagi pengembangan atlet muda Indonesia. Kompetisi bertaraf internasional krusial untuk mengasah kemampuan para atlet muda nasional untuk mengukur kemampuan sekaligus membangun rasa percaya diri menghadapi pegolf dari luar negeri.

Dalam penyelenggaraan kali ini, Medco menegaskan komitmennya terhadap pembinaan pegolf muda berbakat agar mampu bersaing.

"Kita selalu komitmen untuk talenta-talenta muda agar bisa kompetitif. Kompetisi-kompetisi seperti ini menolong pemain-pemain berbakat indonesia untuk mengukur diri agat bisa bersaing di level internasional," ucap Jacob.

Penyelenggaraan turnamen ini juga menegaskan kembali komitmen Pondok Indah Indah Golf Club untuk mendukung prestasi olahraga golf tidak hanya untuk para Indonesia tapi juga untuk para pegolf internasional. Set up lapangan edisi tahun ini juga akan dibuat lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Turnamen-turnamen internasional kami selenggarakan untuk memberikan wadah kompetisi yang berkualitas bagi para pegolf, khususnya dari Indonesia," kata Ketua Pondok Indah Golf Club Hafzan Taher. (Z-1)