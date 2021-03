Kesehatan Mental Orang Tua dan Anak Selama Pandemi Penting Dijaga

PANDEMI Covid-19 memaksa kalangan pelajar untuk belajar dari rumah menggunakan sistem daring. Anak-anak yang tadinya banyak bersosialisasi di sekolah dan di luar bersama-sama temannya, menjadi semakin terbatas.

Dengan banyaknya perubahan yang terjadi secara mendadak, orang tua maupun anak-anak diharuskan beradaptasi dengan kondisi ini. Disini pun para orang tua juga menjadi kesulitan dalam menangani perubahan dadakan terutama orang tua yang sambil bekerja.

Karena itu pentingnya membuat dan menjaga koneksi antara orang tua dengan anaknya sangatlah diperlukan pada masa pandemi ini. Agar saling percaya dan peduli satu sama lain terhadap kelangsungan hidup kedepannya.

Superintendent Sekolah Global Sevilla Michael mengatakan, menciptakan hubungan positif dan kedekatan antara orang tua dan anak memainkan peran penting dalam proses pembelajaran khususnya secara daring saat ini.

"Karena keterikatan yang aman dengan orang tua membantu meningkatkan perkembangan kognitif, emosional dan sosial anak. Keterlibatan orang tua yang sehat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka membantu memastikan bahwa anak-anak mereka dapat tampil lebih baik secara emosional dan akademis," katanya dalam Webinar Mindfulness: Creating Connection Between Parents & Kids.

Guru Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) Hendrick Tanuwidjaja mengatakan, salah satu konsep mengembangkan hubungan emosional yang erat itu ialah dengan mindfulness. Secara sederhana, hal itu bisa diterapkan oleh panca indera masing-masing.

School Psychologist Sekolah Global Sevilla Alva Paramitha menjelaskan, mindfulness ialah praktik rutin harian sederhana, yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan membantu menjaga kesejahteraan mental dan fisik.

"Itu dapat diterapkan sehari-hari," ujar Alva yang sudah tersertifikasi Therapeutic Playskill Therapy di bawah akreditasi PTI dan APAC (The Academy of Play and Child Psychotherapy) Inggris.

Founder dari Namaha Yoga Indrawati Widjanarko mengatakan, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan mindful living ialah dengan melakukan sejumlah gerakan yoga.

"“Yoga untuk semua orang dan Yoga memiliki sesuatu hal yang lebih dibandingkan hanya sekedar melakukan suatu gerakan," tuturnya.

Sementara itu, Founder Vedic Kitchen Yuli Tan mengatakan, mindfl living dan kesehatan mental keluarga juga bisa dijaga dengan menerapkan Ayurvedic atau Ayurveda, yaitu sistem Kesehatan yang berfokus dalam badan, pikiran dan kegigihan melalui makanan, pola hidup, dan proses peremajaan.

"Ayurveda dapat menyediakan banyak masukkan mengenai apa saja makanan yang cocok dan seimbang untuk setiap individu, bagaimana menyiapkan dan memasak makanan ini dengan cara yang benar dan bagaimana menghindari kombinasi yang dapat menimbulkan racun di dalam tubuh," ujar Yuli. (RO/OL-7)