Peduli Kesehatan Masyarakat dengan Produk Berkonsep Clean Label

PANDEMI covid-19 yang masih berlangsung turut menyadarkan masyarakat akan pentingnya asupan nutrisi guna menambah daya tahan tubuh mereka. Tidak mengherankan jika kini berbagai produk nutrisi laris di pasaran.

Namun masyarakat yang cerdas juga akan memilih mana produk benar-benar asli tanpa bahan artifisial. Pasalnya saat ini tidak sedikit produk di pasaran yang tidak mengabaikan kualitas.

“Clean label menjadi salah satu tren dan komitmen banyak brand makanan-minuman di berbagai negara seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pilihan asupan nutrisi alami untuk tubuh. Namun, di Indonesia sendiri belum banyak brand yang mengadopsi prinsip ini. Re.juve adalah merek coldpressed juice pertama di Indonesia yang mengadopsi prinsip clean label dan satu-satunya yang secara konsisten menjalankannya karena ini merupakan core value Re.juve," kata CEO dan Presiden Direktur Re.juve, Richard Anthony dalam webinar bertajuk 'Protecting Your Family with Natural Nutrients from Clean Label Products' Kamis (25/2)

"Kami meyakini salah satu kriteria utama produk berbasis clean label, yaitu honesty and transparency terkait bahan dan proses pembuatan suatu produk, sejalan dengan visi utama brand yang sudah kami emban selama ini,” lanjutnya.

Prinsip clean label, kata dia mensyaratkan suatu produk untuk terbuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan artifisial, minim proses, serta proses pengolahannya diinformasikan secara transparan atau dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Meski tidak tergolong baru, prinsip ini masih belum begitu populer di Indonesia.

Padahal, produk yang menerapkan standar clean label dapat menjamin kualitas dan transparansi tidak hanya dari sisi kandungan bahan dan nutrisi, tetapi juga proses pembuatan dari hulu ke hilir. Penerapan clean label sendiri sudah dilakukan sejak awal mula Re.juve berdiri, diperkuat dengan kampanye ke konsumen yang dilakukan secara konsisten.

Dengan menggelar berbagai forum diskusi yang salah satunya membahas

mengenai nutrisi alami yang baik buat tubuh serta clean label itu sendiri, Re.juve berharap dapat memberikan informasi maupun edukasi kepada khalayak yang lebih luas.

“Kami menjunjung tinggi integritas untuk memberikan produk-produk yang lezat, sehat, dan jujur. Salah satunya, melalui penerapan konsep clean label agar konsumen mendapatkan produk berkualitas terbaik sesuai dengan apa yang tercantum di kemasan. Apa saja bahan yang Re.juve tulis di setiap botol, itulah

yang konsumen dapatkan. Karena untuk kami, what you see is what you get!" tegas Richard.

"Tidak ada satu pun bahan yang kami tutupi atau sembunyikan. Misi ini tentunya sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan Pemerintah melalui penerapan label “Pilihan Lebih Sehat” pada beberapa kelompok produk. Kami juga melihat bahwa

fokus industri pangan dan minuman di Indonesia sudah mulai mengarah ke produk yang lebih sehat, terutama karena makanan dan minuman yang dibuat dari 100% bahan-bahan alami diyakini lebih baik untuk kesehatan tubuh karena kaya nutrisi alami, selain tentunya juga lebih aman. Untuk itu, kami mengutamakan pemenuhan standar clean label di setiap produk demi memberikan konsumen rasa aman lebih akan produk yang dikonsumsi.”

Menurutnya, Cold-pressed juice Re.juve terbuat dari 100% sayuran organik dan buah-buahan segar berkualitas terbaik, bebas pestisida, dan bebas lilin yang mayoritas diambil dari perkebunan lokal. Sebagai bagian dari penerapan nilai transparansi, Re.juve memastikan bahwa konsumen dapat mengetahui seluruh informasi kandungan bahan dan nutrisi tertera pada kemasan.

Dokter Sylvia Irawati, M.Gizi, dokter gizi medik, turut menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan nutrisi alami adalah salah satu kunci utama kesehatan yang prima. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dari buah dan sayur segar maupun produk alternatif yang memiliki kualitas nutrisi serupa.

“Secara umum, kebutuhan nutrisi alami tubuh dan keluarga adalah vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, zat besi, dan protein. Berbagai nutrisi ini sangat krusial bagi tubuh, akan tetapi tidak selalu bisa dipenuhi dari asupan makanan sehari-hari. Hal ini cukup menjadi tantangan, terutama bagi beberapa orang dan anak-anak yang sulit mencerna sayur dan buah secara utuh dalam jumlah besar” ujar Dokter Sylvia.

"Kami juga berharap bahwa masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk apa saja yang baik untuk dibeli dan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan

nutrisi alaminya melalui buah dan sayur segar maupun produk-produk yang memenuhi standar,” ujar Richard. (RO/A-1)