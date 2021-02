Vaksinasi Tahap Kedua Sasar Lebih dari 38 Juta Orang

TAHAP pertama vaksinasi covid-19 yang menyasar tenaga kesehatan sudah lebih dari 70%. Pun belum ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang serius.

Saat ini, pemerintah mulai melakukan vaksinasi covid-19 tahap kedua, yang menyasar petugas pelayanan publik. Berikut, kelompok masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun.

Adapun program vaksinasi tahap kedua berlangsung mulai pekan ketiga Februari. Pemerintah menargetkan tahap kedua rampung pada Mei 2021.

“Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai lebih dari 38 juta orang. Terdiri dari 21 juta lanjut usia dan hampir 17 juta petugas pelayanan publik,” jelas Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu, Senin (15/2).

Baca juga: Ini Daftar Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Tahap Kedua

Kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua ialah memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi. Sehingga, sangat rentan tertular dan menularkan virus korona.

Pada tahap kedua, guru termasuk prioritas. Upaya ini bertujuan membantu proses belajar mengajar, yang selama ini berlangsung virtual. Sasaran lainnya ialah personel TNI-Polri, serta petugas keamanan. Sebab, mereka berperan dalam upaya meningkatkan proses tracing untuk menurunkan laju penyebaran covid-19.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan petugas transportasi publik dan pedagang pasar. Menandai dimulainya vaksinasi tahap kedua, akan dilakukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pada Rabu (17/2) mendatang.

“Dalam tahap awal ini, vaksinasi akan berlangsung selama enam hari dan menargetkan 55.000 orang pedagang pasar di Tanah Abang,” imbuh Maxi.

Baca juga: Urgensi Pengelolaan Limbah Medis di Masa Pandemi Covid-19

Di samping pendekatan kewilayahan, vaksinasi covid-19 juga mencakup pendekatan klaster dengan memperhatikan zona risiko. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut vaksinasi di Pasar Tanah Abang sebagai salah salah satu contoh.

“Pemerintah melakukan intervensi pada pedagang pasar tanpa memperhatikan kedudukan tempat tinggalnya atau kewilayahannya. Semua langsung dikelompokkan dalam klaster pasar. Karena sebagian besar aktivitasnya ada di pasar tersebut,” papar Siti.

Kembali dijelaskan Maxi, bahwa pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin memperhatikan Roadmap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional.(OL-11)