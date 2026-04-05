Kalakarta dan Clarisse Callista Rilis Single Berjudul ‘Ziarah’, Kado Manis di Hari Paskah

ZIARAH menjadi single perdana dari kolektif musik Kalakarta yang berkolaborasi dengan penyanyi muda yang tengah naik daun, Clarisse Callista. Dirilis pada Minggu, 5 April 2026, bertepatan dengan hari raya Paskah, lagu yang kental dengan nuansa spiritual ini seperti kado bagi para pecinta musik yang merindukan musik pop dengan balutan lirik spiritual yang unik dan personal. Seperti judulnya, Ziarah adalah montase batin yang menceritakan perjalanan iman seorang manusia dalam merasakan kasih karunia Tuhan.

Lagu ini terlahir dari puisi karya Christopher William yang termuat di buku terbarunya, Sebuah Bisul Kecil. Puisi yang menutup buku tersebut lahir sebagai rasa syukur William kala mengenang perjalanan spiritualnya di tahun 2025, yang mempertemukannya dengan kebaikan Sang Pencipta. Ia pun membentuk kolektif musik Kalakarta yang akhirnya memproduksi puisi ini menjadi sebuah lagu, dan menggandeng Clarisse Callista, jebolan X-Factor Indonesia 2024, yang tengah naik daun di media sosial.

“Ide membuat lagu ini pertama kali terbersit saat saya melewati Pintu Suci di Vatikan pada akhir tahun 2025. Saat itu sudah memasuki penghujung Tahun Yubileum dalam tradisi Gereja Katolik. Ketika sampai di Jakarta, saya dipertemukan serta berdiskusi singkat dengan Sergius Derick Adeboi dan Clarisse. Akhirnya ide ini kami garap bersama,” kata William.

Bagi Clarisse sendiri, lagu ini merupakan lagu yang pertama dirilis tahun ini, dan lagu bernuansa religi kedua yang dirilis di digital streaming platform.

“Menurut saya liriknya sangat menarik, perpaduan antara kata-kata puitis dan kata asyik sehari-hari. Contohnya ada kata ‘menggubah’, tapi ada juga kata ‘aduh dan hore’. Lagu ini bisa menjadi reminder untuk banyak orang bahwa sebagai manusia, kita tetap perlu merendahkan hati atau bahasa di dalam lagunya, ‘membumi’ karena sejatinya semua berkat dalam perjalanan hidup kita adalah dari Tuhan,” kata Clarisse.

Produksi dan aransemen lagu ini dikerjakan oleh Sergius Derick Adeboi (Iboi), seorang komposer-produser yang terbiasa mengaransemen puisi bersama Musikalisasi Puisi Sasina. Ia mencoba menghubungkan nuansa musikal religi dengan kelembutan puisi ini. Ia melihat lagu-lagu NDC Music, Sari Simorangkir, dan Banda Neira sebagai inspirasi musikal lagu ini.

“Saat disodorkan puisi ini, aku entah kenapa dengan cepat langsung bisa membuat musiknya. Pop ballad, tapi punya karakter musikalisasi. Ada di batas lagu pop religi seperti NDC dan Kamasean juga musikalisasi puisi seperti Banda Neira,” terang Iboi.

Ziarah direkam di Starlight Studio (musik) dan Bro’s Studio (vokal) pada Februari 2026. Dioperatori oleh Seno Jati untuk musik dan Daris untuk vokal. Sementara itu, backing Vocal diisi oleh Pulkeria Anabel, Yudhistira mengisi gitar di lagu ini, Angelino Putra di keyboard, sedangkan mixing dan mastering engineer digarap oleh Ahmad Ilyas.

Perilisan lagu ini sekaligus menandai debut song bagi Kalakarta. Kolektif musik ini digagas oleh Christopher William untuk sebisa mungkin memproduksi banyak lagu tanpa terbatas genre. Ia merencanakan tidak hanya lagu bernuansa religi, namun juga romance, mungkin keluarga, pertemanan, alam, dan tema-tema keseharian lainnya.

“Sesuai namanya, makna dari Kalakarta adalah ‘saat untuk mencipta’. Lewat Kalakarta, kami ingin terus menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menciptakan karya-karya yang menarik, bermanfaat, dan bisa dinikmati masyarakat luas,” jelas William.

Ziarah akan dirilis pada 5 April 2026 dan dapat didengarkan di berbagai digital streaming platform seperti Spotify dan Youtube. (H-2)