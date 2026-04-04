Polisi Evakuasi 96 Peziarah Semana Santa di Perairan Larantuka

Polisi Evakuasi Peziarah Samana Santa di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.(Dok Ditpolairud Polda NTT)

DIREKTORAT Polairud Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengevakuasi 96 peziarah Semana Santa yang menumpang KM Putra Lelaona di perairan Larantuka, Flores Timur, Jumat (3/4).

Evakuasi dilakukan setelah petugas mendeteksi gangguan teknis pada kapal, yakni baling-baling yang terlilit sampah berupa karung dan tali, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.

Kapolres Flores Timur, AKBP Adhitya Octorio Putra, mengatakan tindakan cepat tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kecelakaan di laut.

“Jika tidak segera ditangani, baling-baling yang terganggu bisa menyebabkan mesin kapal mati di tengah laut. Ini sangat berisiko, apalagi jumlah penumpang mencapai 96 orang,” katanya.

Dalam proses evakuasi, personel Dit Polairud menggunakan KP Timor 3016 melakukan pengawalan ketat terhadap kapal hingga menuju Pelabuhan Larantuka. Kapal patroli ditempatkan di sisi KM Putra Lelaona guna memberikan bantuan cepat jika terjadi kendala selama perjalanan.

Setibanya di pelabuhan, petugas langsung melakukan penanganan teknis dengan membersihkan baling-baling kapal dari sampah yang tersangkut. Seluruh peziarah kemudian berhasil dievakuasi dan turun dengan selamat.

Kapolres menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya selama perayaan Semana Santa.

“Kami ingin memastikan para peziarah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali dengan selamat,” tegasnya.

Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pengamanan Semana Santa menjadi prioritas utama jajaran Polda NTT.

“Polri hadir untuk memberikan rasa aman secara menyeluruh, dengan mengedepankan langkah preventif guna mewujudkan zero accident selama perayaan Semana Santa,” ujarnya.

Polri juga mengimbau masyarakat dan operator kapal agar selalu memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, termasuk tidak melebihi kapasitas penumpang serta menjaga kebersihan perairan.(H-2)