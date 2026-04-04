Jamin Keamanan Ibadah Tri Hari Suci, Polres Penajam Paser Utara Lakukan Pengamanan Terbuka dan Tertutup

GUNA menjamin keamanan dan kenyamanan umat kristiani selama pelaksanaan ibadah Tri Hari Suci tahun 2026, Polres Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di sejumlah gereja dan titik kegiatan ibadah di wilayah hukumnya dengan sistem pengamanan terbuka dan tertutup.

“Kami lakukan sistem pengamanan terbuka dan tertutup, selain itu kami juga melakukan sterilisasi lokasi ibadah, pengaturan arus lalu lintas, serta patroli rutin di sekitar area gereja guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” tegas Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, Sabtu (4/4).

Pihaknya mengerahkan sebanyak 76 personel untuk melaksanakan pengamanan di 46 gereja tersebar di wilayah Kabupaten PPU. Selain pengamanan statis, Polres PPU juga mengintensifkan patroli harian yang dilaksanakan oleh tiga regu.

“Setiap regu terdiri dari 21 hingga 22 personel yang bergerak secara mobile menyisir wilayah-wilayah rawan serta lokasi strategis lainnya. Pola patroli ini dinilai efektif dalam memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat,”akunya.

Libatkan Personel Gabungan Berbagai Fungsi

Diungkapkannya, pengamanan tersebut melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi, yang disiagakan sejak awal rangkaian ibadah hingga puncak perayaan. Langkah ini, sebagai bentuk komitmen Polres PPU dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap aman, tertib, dan kondusif.

Ia menambahkan, pengamanan ini juga merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadah.

“Polres PPU melaksanakan pengamanan secara maksimal pada setiap rangkaian ibadah Tri Hari Suci. Kami ingin memastikan seluruh umat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan penuh kekhusyukan tanpa adanya gangguan,” sebut Kapolres.

Tak hanya itu, lanjutnya, koordinasi intensif juga dilakukan bersama jajaran TNI, pemerintah daerah, serta pengurus gereja untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

“Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bagian penting dalam menciptakan sinergitas menjaga stabilitas keamanan daerah,” tuturnya.

Dirinya berharap, langkah yang dilakukan pihaknya itu membuat pelaksanaan perayaan Tri Hari Suci dapat berlangsung dalam suasana damai dan penuh toleransi, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan antar umat beragama di wilayah PPU.

“Kami pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi demi terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman,” katanya.

Polresta Balikpapan Amankan 90 Gereja

Sementara itu di wilayah kota Balikpapan, pelaksanaan pemberian pelayanan pengamanan rangkaian Hari Besar Tri Hari Suci yang digelar Polresta Balikpapan menargetkan pengamanan pada 90 titik gereja sedang melakukan rangkain ibadah bagi jemaatnya.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold .H.Y Kumontoy menegaskan, ratusan personil Polresta dikerahkan mengamankan jalannya rangkaian pelaksanaan hari besar keagamaan Tri Hari Suci tahun 2026, yang digelar sejak mulai Kamis hingga Minggu ini. Dengan titik sasaran pengamanan pada 90 gereja tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan.

“Pelayanan pengamanan pada kegiatan ibadah keagamaan kami konsentrasikan pada gereja-gereja di wilayah hukum Polresta Balikpapan. dimana ada sekitar 90 gereja yang menggelar ibadah Tri Hari Suci tahun ini,” tegas Kapolresta.

Dirinya terjun langsung ke lapangan dalam pemberian pelayanan pengamanan keagamaan itu, didampingi jajaran kewilayahan tingkat Polsek. Ia berharap, tidak ada kendala dan berjalan dengan toleransi beragama yang tinggi.

“Hingga saat ini kondisi selama kegiatan Hari Raya Tri Hari Suci berlangsung dengan Kamtibmas yang kondusif , serta tetap kita bangun kebersamaan seluruh lapisan yang ada,” tuturnya.

Senada dengannya, Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun membenarkan selama pelaksanaan pelayanan pengamanan oleh jajaran personil Polresta Balikpapan sedari ibadah jumat Agung di gelar di gereja gereja berlangsung aman lancar dan terkendali.

“Sesuai harapan semua rangkaian kegiatan Tri Hari Suci tahun 2026 di Balikpapan berjalan aman dan lancar,” pungkasnya. (H-2)