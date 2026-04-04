Dialog Terima Kasih Soeharto di Trailer Dilan ITB 1997 Viral, Ini Makna Sebenarnya!

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
FILM Dilan ITB 1997 kembali menjadi sorotan publik setelah merilis trailer resmi menjelang penayangannya pada 30 April mendatang. Cuplikan berdurasi 2 menit 38 detik tersebut menampilkan transformasi menarik dari karakter Dilan dan Milea yang kini diperankan oleh Ariel NOAH dan Raline Shah.
Namun, bukan hanya soal casting yang mencuri perhatian. Justru, dialog penutup dalam trailer menjadi pemicu perbincangan hangat di media sosial, khususnya di platform X (Twitter). Kalimat sederhana namun penuh makna itu berbunyi:
“Terima kasih, Soeharto.”
Ucapan tersebut langsung memicu berbagai interpretasi, mulai dari kritik hingga analisis mendalam terkait konteks sejarah yang diangkat dalam film.
Berbeda dari seri Dilan sebelumnya yang lebih fokus pada kisah romansa remaja, Dilan ITB 1997 membawa nuansa yang lebih dewasa. Film ini tidak hanya menyoroti perjalanan cinta, tetapi juga menggambarkan situasi sosial-politik Indonesia menjelang reformasi 1998.
Dalam trailer, penonton disuguhkan berbagai adegan yang menunjukkan kehidupan mahasiswa di Bandung, termasuk dinamika kampus dan aksi demonstrasi. Klimaksnya muncul saat ditampilkan momen mundurnya Presiden Soeharto, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia.
Di tengah suasana euforia masyarakat, karakter Dilan justru mengucapkan kalimat yang tak terduga. Di sinilah letak kekuatan sekaligus kontroversi trailer tersebut.
Tak butuh waktu lama, potongan dialog itu langsung viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terkejut dengan pilihan kata tersebut.
Salah satu pengguna X bahkan menulis:
“Kalian gak akan pernah nebak kalimat terakhir yang keluar di trailer ini.”
Cuitan tersebut langsung mendapat puluhan ribu interaksi, menandakan tingginya perhatian publik terhadap film ini.
Tak hanya itu, sutradara sekaligus komika Ryan Adriandhy juga ikut bereaksi secara spontan dengan komentar singkat yang menggambarkan keterkejutannya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa trailer tersebut berhasil menjalankan fungsi utamanya: memancing rasa penasaran dan diskusi publik.
Sebagian netizen menganggap dialog “Terima kasih Soeharto” sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Namun, tidak sedikit pula yang melihatnya dari sudut pandang berbeda.
Beberapa interpretasi yang muncul antara lain:
Salah satu komentar warganet menyebut:
“Bisa jadi itu sarkasme, kita belum lihat konteks lengkapnya.”
Pendapat ini cukup masuk akal, mengingat trailer memang sering kali hanya menampilkan potongan adegan untuk menarik perhatian.
Menariknya, film ini mengusung versi Dilan yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia dikenal sebagai remaja romantis dan nyeleneh, kini Dilan digambarkan sebagai mahasiswa yang terlibat dalam dinamika sosial yang lebih kompleks.
Sebagai karakter ciptaan Pidi Baiq, Dilan memang sering menggunakan gaya bahasa unik—kadang absurd, kadang puitis, dan sering kali penuh makna tersembunyi.
Dalam konteks ini, kalimat “Terima kasih Soeharto” bisa saja:
Hal inilah yang membuat karakter Dilan tetap relevan dan menarik untuk diikuti.
Film ini diadaptasi dari novel karya Pidi Baiq dengan judul yang sama. Versi layar lebarnya diproduksi oleh Falcon Pictures, yang sebelumnya sukses mengangkat seri Dilan menjadi fenomena nasional.
Dalam Dilan ITB 1997, penonton diajak melihat:
Pendekatan ini memberikan dimensi baru yang lebih matang dibandingkan film-film sebelumnya. (Z-10)
Ingin nonton film Dilan ITB 1997? Simak urutan film Dilan terlengkap dari 1990 hingga Ancika agar paham alur cerita dan transformasi karakter Dilan.
Film Dilan ITB 1997 menghadirkan Ariel NOAH sebagai Dilan dewasa dan Raline Shah sebagai Milea. Simak daftar pemain dan transformasi karakternya di sini.
Film Dilan ITB 1997 tayang 30 April 2026. Simak sinopsis lengkap, kisah cinta segitiga Dilan, dan transformasi Ariel NOAH di sini.
Film Dilan ITB 1997 menceritakan kelanjutan hidup Dilan sebagai mahasiswa ITB. Simak sinopsis, daftar pemain, dan fakta menarik film terbaru Dilan di sini.
Film Dilan ITB 1997 menghadirkan Ariel NOAH sebagai Dilan dewasa dan Raline Shah sebagai Milea. Simak daftar pemain dan transformasi karakternya di sini.
Film Dilan ITB 1997 menceritakan kelanjutan hidup Dilan sebagai mahasiswa ITB. Simak sinopsis, daftar pemain, dan fakta menarik film terbaru Dilan di sini.
LMKN dan musisi menyoroti pemahaman publik yang masih rendah terhadap performing rights dan distribusi royalti.
