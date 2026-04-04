Film Dilan ITB 1997: Simak Sinopsis & Jadwal Tayangnya

DUNIA perfilman Tanah Air kembali diguncang oleh kembalinya karakter ikonik dari semesta Pidi Baiq. Film Dilan ITB 1997 resmi menjadi perbincangan hangat setelah Falcon Pictures merilis trailer perdananya pada 3 April 2026.

Hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, cuplikan tersebut telah disaksikan lebih dari 600 ribu kali, membuktikan bahwa pesona sang "Panglima Tempur" tidak pernah pudar meski zaman telah berganti.

Sinopsis Dilan ITB 1997: Fase Kedewasaan di Kota Kembang

Berbeda dengan trilogi sebelumnya yang kental dengan nuansa romansa SMA, Dilan ITB 1997 membawa penonton ke fase kehidupan yang lebih kompleks.

Mengambil latar tahun 1997, film ini memotret kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Seni Rupa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Di tengah gejolak sosial dan politik menjelang era reformasi, Dilan bertransformasi menjadi sosok yang lebih tenang, reflektif, namun tetap mempertahankan sisi puitisnya yang khas.

Dalam narasi kali ini, Dilan dikisahkan telah menjalin hubungan yang stabil dengan Ancika. Sosok Ancika hadir sebagai pelabuhan yang memberikan ketenangan dan kedewasaan bagi Dilan.

Namun, stabilitas tersebut diuji ketika takdir mempertemukannya kembali dengan Milea, cinta masa lalunya yang menyimpan sejuta kenangan di bangku SMA.

Konflik Utama: Dilema emosional Dilan antara memilih untuk bertahan dengan masa kini yang stabil bersama Ancika, atau kembali menoleh ke masa lalu yang belum sepenuhnya usai bersama Milea.

Transformasi Ikonik: Ariel NOAH sebagai Dilan

Keputusan casting Ariel NOAH sebagai Dilan dewasa merupakan langkah berani yang memicu diskusi luas. Ariel dinilai memiliki karisma yang tepat untuk menggambarkan Dilan versi mahasiswa: lebih dalam secara emosional, lebih tenang, namun tetap memiliki daya pikat yang kuat.

Transformasi ini sangat krusial karena cerita tidak lagi berfokus pada kenakalan remaja, melainkan pada pencarian makna hidup dan tanggung jawab atas pilihan hati.

Daftar Pemain Utama

Aktor/Aktris Peran Ariel NOAH Dilan Niken Anjani Ancika Raline Shah Milea

Nostalgia Bandung 1997 dan Atmosfer Reformasi

Salah satu keunggulan yang ditawarkan film ini adalah rekonstruksi visual Kota Bandung tahun 1997. Penonton akan diajak bernostalgia dengan suasana kampus ITB tempo dulu, jalanan yang belum sepadat sekarang, hingga gaya berpakaian khas anak muda akhir 90-an. Penggunaan visual tone klasik dan iringan musik era tersebut memperkuat kesan autentik, menjadikan film ini bukan sekadar tontonan, melainkan mesin waktu bagi mereka yang merindukan masa tersebut.

Jadwal Tayang di Bioskop

Bagi para penggemar yang sudah tidak sabar menyaksikan kelanjutan kisah ini, catat tanggal pentingnya. Film Dilan ITB 1997 dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada:

30 April 2026

Film ini akan tersedia di jaringan bioskop nasional seperti Cinema XXI, CGV Cinemas, dan Cinepolis. Pastikan untuk memantau pemesanan tiket secara daring guna menghindari antrean panjang.