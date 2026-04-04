Sinopsis Film Dilan ITB 1997: Kisah Dilan Menjadi Mahasiswa ITB

SEMESTA cerita karya Pidi Baiq terus berkembang. Setelah sukses membawa penonton bernostalgia dengan masa SMA di Bandung, kini giliran kisah masa dewasa awal sang tokoh utama diangkat ke layar lebar melalui film Dilan ITB 1997. Film ini menjanjikan perspektif yang berbeda, di mana kita tidak lagi melihat Dilan dengan seragam putih abu-abu, melainkan sebagai seorang mahasiswa di kampus bergengsi, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sinopsis Film Dilan ITB 1997

Berlatar tahun 1997, film ini mengikuti perjalanan Dilan yang telah beranjak dewasa. Sebagai mahasiswa ITB, Dilan mulai terlibat dalam dinamika kampus yang lebih kompleks.

Dalam narasi ini, Dilan dikisahkan menjalin hubungan dan interaksi dengan karakter baru yang memperkaya sudut pandangnya tentang cinta dan kehidupan. Penonton akan diajak melihat bagaimana karakter Dilan yang puitis dan pemberontak beradaptasi dengan lingkungan akademis dan situasi sosial politik Indonesia di penghujung tahun 90-an.

Pemeran Utama Dilan ITB 1997

Ariel Noah kali ini dipercaya memerankan karakter Dilan oleh penulisnya Pidi Baiq. Ariel didukung oleh aktris Raline Shah untuk memerankan karakter Milea.

Fakta Menarik Film Dilan ITB 1997

Latar Kampus Ganesha: Film ini banyak mengambil lokasi syuting di sekitar area ITB dan Bandung Utara untuk menghidupkan suasana perkuliahan tahun 90-an.

Elemen Budaya Tiongkok: Sesuai judulnya, akan ada unsur budaya dan bahasa Mandarin yang menjadi bagian penting dalam plot cerita.

Vibe Pra-Reformasi: Mengambil latar setahun sebelum 1998, film ini secara implisit menangkap keresahan dan semangat mahasiswa pada masa itu.

Hingga saat ini, informasi mengenai tanggal rilis pasti di bioskop masih dalam tahap finalisasi oleh pihak rumah produksi. Proses produksi telah berjalan sejak awal tahun 2024. Penggemar diharapkan memantau kanal resmi untuk pengumuman jadwal tayang perdana. Film Dilan ITB 1997 dilaporkan akan tayang di bioskop pada 30 April 2026.

Informasi Film Detail Sutradara Benni Setiawan Pemeran Utama Arbani Yasiz Lokasi Syuting Bandung, Indonesia & Tiongkok Estimasi Tayang Data sedang divalidasi (Segera di Bioskop)

Film Dilan ITB 1997 bukan sekadar film romansa biasa, melainkan sebuah potret pendewasaan. Bagi Anda yang mengikuti perjalanan Dilan sejak bangku SMA, film ini menjadi pelengkap penting untuk memahami bagaimana sang "Panglima Tempur" menentukan arah hidupnya di masa depan. (H-4)