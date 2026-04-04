Sinopsis Film Dilan ITB 1997: Kisah Dilan Menjadi Mahasiswa ITB

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SEMESTA cerita karya Pidi Baiq terus berkembang. Setelah sukses membawa penonton bernostalgia dengan masa SMA di Bandung, kini giliran kisah masa dewasa awal sang tokoh utama diangkat ke layar lebar melalui film Dilan ITB 1997. Film ini menjanjikan perspektif yang berbeda, di mana kita tidak lagi melihat Dilan dengan seragam putih abu-abu, melainkan sebagai seorang mahasiswa di kampus bergengsi, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Berlatar tahun 1997, film ini mengikuti perjalanan Dilan yang telah beranjak dewasa. Sebagai mahasiswa ITB, Dilan mulai terlibat dalam dinamika kampus yang lebih kompleks.
Dalam narasi ini, Dilan dikisahkan menjalin hubungan dan interaksi dengan karakter baru yang memperkaya sudut pandangnya tentang cinta dan kehidupan. Penonton akan diajak melihat bagaimana karakter Dilan yang puitis dan pemberontak beradaptasi dengan lingkungan akademis dan situasi sosial politik Indonesia di penghujung tahun 90-an.
Ariel Noah kali ini dipercaya memerankan karakter Dilan oleh penulisnya Pidi Baiq. Ariel didukung oleh aktris Raline Shah untuk memerankan karakter Milea.
Hingga saat ini, informasi mengenai tanggal rilis pasti di bioskop masih dalam tahap finalisasi oleh pihak rumah produksi. Proses produksi telah berjalan sejak awal tahun 2024. Penggemar diharapkan memantau kanal resmi untuk pengumuman jadwal tayang perdana. Film Dilan ITB 1997 dilaporkan akan tayang di bioskop pada 30 April 2026.
|Informasi Film
|Detail
|Sutradara
|Benni Setiawan
|Pemeran Utama
|Arbani Yasiz
|Lokasi Syuting
|Bandung, Indonesia & Tiongkok
|Estimasi Tayang
|Data sedang divalidasi (Segera di Bioskop)
Film Dilan ITB 1997 bukan sekadar film romansa biasa, melainkan sebuah potret pendewasaan. Bagi Anda yang mengikuti perjalanan Dilan sejak bangku SMA, film ini menjadi pelengkap penting untuk memahami bagaimana sang "Panglima Tempur" menentukan arah hidupnya di masa depan. (H-4)
Berlatar tahun 1997, Dilan (diperankan oleh Ariel NOAH) kini bukan lagi panglima tempur geng motor yang selengean. Ia adalah mahasiswa seni rupa ITB yang mulai menatap masa depan
