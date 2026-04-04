Justin Hubner Kaku, Jennifer Coppen akhirnya Unggah BTS Prewedding

Foto prewedding Justin Hubner dan Jennifer Coppen.(Instagram/ @jennifercoppenreal20)

Pasangan Jennifer Coppen dan Justin Hubner kembali menjadi perbincangan publik setelah merilis potret prewedding bertema adat Jawa yang elegan pada Rabu (1/4) melalui media sosial Instagram. Meski banyak yang memuji keserasian dan nuansa tradisionalnya, ekspresi Justin Hubner justru menuai komentar dari sebagian netizen.

Beberapa netizen menyebut ekspresi bek Timnas Indonesia tersebut sangat kaku.

“Justin smile dong, kaku amat kaya kanebo kering,” ujar salah satu komentar.

Baca juga : Justin Hubner dan Jennifer Coppen Gunakan Pakaian Adat Jawa dalam Pemotretan Prawedding

“Wajahnya tegang banget, kayak lagi foto KTP aja,” ujar komentar yang lain.

Meski begitu, hal tersebut hanya menjadi candaan di kalangan netizen. Selaras dengan komentar netizen, calon istrinya, Jennifer Coppen langsung membagikan behind the scenes (BTS) sesi pemotretan melalui Instagram Story pribadinya pada Jumat (3/4). Dalam unggahan itu, Jennifer menjelaskan situasi sebenarnya di balik layar.Menurutnya, sesi pemotretan yang terlihat sangat formal dan serius di hasil akhir sebenarnya penuh dengan tawa.

“Kenapa serius banget sih? Padahal aslinya gabisa nahan ketawa,” ujarnya dalam unggahan pribadi.

Baca juga : Unggah Foto Lamaran, Pesona Justin Hubner dan Jennifer Coppen Curi Perhatian

Jennifer mengaku sering tidak bisa menahan tawa saat bertatapan dengan Justin, sehingga Justin pun ikut tertawa. Mereka sempat membutuhkan waktu untuk kembali fokus mengambil foto sesuai konsep adat Jawa yang anggun.

Sebelumnya, pasangan ini telah resmi bertunangan pada 24 Desember 2025. Justin Hubner melamar Jennifer Coppen secara istimewa di Belanda dengan latar belakang kastil mewah.

Momen lamaran tersebut sempat dibagikan keduanya di media sosial dan mendapat sambutan hangat dari publik.Unggahan Story Jennifer langsung mendapat respon positif dari banyak netizen. Banyak yang mengapresiasi kejujuran Jennifer serta sisi lucu dan relatable dari pasangan ini.

Foto prewedding bertema adat Jawa ini pun terus menjadi bahan perbincangan, dengan banyak yang memuji detail riasan Jennifer yang presisi (termasuk paes hitam khas pengantin Jawa) serta keselarasan busana keduanya yang terinspirasi dari Keraton Mangkunegaran Solo. (E-3)