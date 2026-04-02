Zendaya Diserbu Isu Nikah Diam-Diam, Ini Fakta Sebenarnya!

Zendaya dan Tom Holland di pemotretan untuk "Spider-Man: No Way Home" di The Old Sessions House pada (5/12) di London, Inggris.(Dok: Rolling Stone)

RUMOR soal hubungan Zendaya dan Tom Holland kembali memanas. Kali ini, isu yang beredar bukan lagi sekadar pacaran, tapi sudah naik level ke pernikahan. Zendaya akhirnya buka suara lewat podcast Modern Love milik The New York Times dalam rangka promosi film terbarunya, The Drama.

Tidak Membenarkan, Tidak Membantah

Aktris Zendaya akhirnya menanggapi rumor yang menyebut dirinya telah menikah dengan Tom Holland. Namun, ia memilih tidak memberi jawaban tegas.

Dalam wawancara podcast Modern Love dari The New York Times, Zendaya menegaskan bahwa ia memiliki batasan terkait kehidupan pribadinya.

“I have my own little boundaries,” (Saya memiliki batasan-batasan kecil saya sendiri.) ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tidak semua hal perlu dibagikan ke publik. Zendaya secara sadar memilih untuk menyimpan sebagian hidupnya di luar sorotan.

Rumor Dipicu Cincin hingga Konten Palsu

Isu pernikahan ini mulai berkembang setelah Zendaya terlihat mengenakan cincin di jari manis. Situasi makin ramai ketika stylist-nya, Law Roach, sempat melontarkan pernyataan yang menyinggung pernikahan.

Di sisi lain, beredar pula foto dan video yang diklaim sebagai momen pernikahan mereka. Namun, konten tersebut ternyata tidak valid dan diduga hasil manipulasi digital.

Dilansir dari Page Six, Zendaya bahkan harus meluruskan bahwa gambar yang beredar bukanlah kejadian nyata.

Fokus pada Batas Privasi

Alih-alih memperjelas status hubungan, Zendaya justru menekankan pentingnya menjaga ruang pribadi. Ia tidak ingin semua aspek hidupnya menjadi konsumsi publik, termasuk soal hubungan asmara.

Sikap ini bukan hal baru bagi Zendaya. Sejak awal, ia dan Tom Holland memang dikenal menjaga hubungan mereka tetap low profile.

“I think it’s important to keep some things for myself,” (Menurutku penting untuk menyimpan beberapa hal untuk diriku sendiri) ujarnya dalam kesempatan lain.

Lebih dari Sekadar Rumor

Kasus ini menunjukkan tekanan publik terhadap kehidupan pribadi selebritas makin tinggi, apalagi di era media sosial dan konten manipulatif.

Zendaya tidak menghindar dari pertanyaan, tapi ia juga tidak memberi ruang lebih dari yang ia anggap perlu. Sikap nya mempertegasan bahwa tidak semua hal harus dikonfirmasi hanya karena publik penasaran.

Untuk saat ini, status hubungan Zendaya dan Tom Holland tetap belum jelas. Zendaya sudah menentukan batasnya sendiri untuk memilih tidak terbuka pada publik, dan ia tidak terlihat ingin mengubah itu dalam waktu dekat. (The New York Times/People.com/Z-10)