Zendaya Tampil Serba Putih di Premiere 'The Drama', Kode Pernikahan dengan Tom Holland Makin Kuat?

Zendaya mencuri perhatian di red carpet Paris dengan gaun pengantin Louis Vuitton. (Instagram)

AKTRIS Zendaya kembali menjadi pusat perhatian saat menghadiri premier film terbarunya yang bertema pernikahan, The Drama, di Paris pada Selasa (24/3/2026). Tampil anggun dalam balutan busana serba putih, bintang berusia 29 tahun ini seolah terus memberikan kode keras terkait rumor pernikahannya dengan Tom Holland.

Berpose bersama lawan mainnya, Robert Pattinson, Zendaya mengenakan gaun kustom "sesuatu yang baru" (something new) karya desainer Nicolas Ghesquière dari rumah mode Louis Vuitton. Gaun lengan panjang menyentuh lantai tersebut memiliki detail punggung terbuka dengan pita hitam besar yang menjuntai sebagai ekor gaun.

Penampilan ini melengkapi teka-teki bertema pengantin yang disusun oleh sang penata gaya sekaligus sahabatnya, Law Roach. Sebelumnya, pada premiere di Los Angeles 17 Maret lalu, Zendaya mengenakan gaun Vivienne Westwood yang pernah ia pakai di Oscar 2015 sebagai simbol "sesuatu yang lama" (something old).

Rumor Pernikahan yang Menghebohkan

Kode "sesuatu yang lama" dan "sesuatu yang baru" ini muncul setelah Law Roach membuat pernyataan viral pada ajang Actor Awards 2026. Saat itu, Roach mengklaim bahwa Zendaya dan aktor The Odyssey, Tom Holland, sebenarnya sudah resmi menikah.

"Pernikahannya sudah terjadi. Kalian melewatkannya," ujar Roach kepada Access Hollywood. Saat ditanya kembali mengenai kebenaran ucapannya, ia tertawa dan menjawab, "Itu sangat benar!" sebelum berlalu.

Meski pasangan yang bertunangan pada Januari 2025 ini belum memberikan konfirmasi resmi, Zendaya tampak melakukan method dressing dengan terus mengenakan busana bertema pengantin selama promosi film. Ia juga terlihat beberapa kali memamerkan cincin pertunangan yang kini dipasangkan dengan cincin yang tampak seperti cincin kawin.

Rahasia Pesta Pernikahan yang Berkesan

Dalam wawancara eksklusif bersama PEOPLE di Los Angeles, bintang film Dune ini sempat mengungkapkan elemen terpenting dalam sebuah pesta pernikahan yang sukses.

"Musik yang bagus," ujar Zendaya kepada PEOPLE. "Musik yang sangat bagus. Karena, saya tidak tahu, menari adalah bahasa universal dan orang-orang butuh musik untuk membangun suasana, menghidupkan suasana, dan memulai pesta. Jadi, musik yang bagus."

Zendaya bahkan membocorkan lagu andalannya untuk menghidupkan lantai dansa. "Saya selalu bilang bahwa lagu 'This Is How We Do It' [milik Montell Jordan] selalu membuat orang bersemangat. Segera setelah semua orang mendengarnya, semua orang akan berdiri. Itu berhasil setiap saat," tambahnya.

Zendaya dan Tom Holland pertama kali mengonfirmasi hubungan asmara mereka pada 2021 setelah bertahun-tahun bersikeras bahwa mereka hanya berteman. Kini, para penggemar menanti apakah promosi film The Drama yang akan rilis pada 3 April mendatang ini akan berakhir dengan pengumuman resmi status pernikahan mereka. (People/Z-2)