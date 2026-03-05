Sinopsis Film Uncharted: Petualangan Epik Tom Holland Mencari Harta Karun Magellan

Sinopsis Film Uncharted(Doc IMDB)

Film Uncharted yang dirilis pada tahun 2022 merupakan salah satu adaptasi video gim tersukses yang berhasil mematahkan "kutukan" film berbasis gim. Disutradarai oleh Ruben Fleischer, film ini menampilkan kolaborasi apik antara bintang Spider-Man, Tom Holland, dengan aktor senior Mark Wahlberg.

Sinopsis Film Uncharted

Berbeda dengan narasi dalam gimnya, Uncharted versi layar lebar berfungsi sebagai prekuel. Kita diperkenalkan dengan Nathan "Nate" Drake (Tom Holland), seorang bartender muda cerdas yang memiliki bakat mencopet dan pengetahuan sejarah yang luas. Nate selalu merindukan kakaknya, Sam, yang pergi meninggalkannya di panti asuhan bertahun-tahun silam dengan janji akan kembali.

Suatu hari, Nate didatangi oleh Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg), seorang pemburu harta karun veteran yang licin. Sully mengaku mengenal Sam dan mengajak Nate untuk menemukan harta karun yang dikumpulkan oleh penjelajah Ferdinand Magellan. Harta tersebut dikabarkan hilang 500 tahun yang lalu dan kini bernilai lebih dari US$5 miliar dalam Mata Uang Rupiah.

Nate akhirnya setuju bergabung, bukan semata karena emas, tetapi karena Sully mengklaim bahwa Sam adalah rekannya yang hilang saat mencari harta tersebut. Mereka harus berlomba melawan waktu dan musuh yang kejam, Santiago Moncada (Antonio Banderas), yang merasa keluarganya adalah pewaris sah harta Magellan.

Daftar Pemain Utama

Tom Holland sebagai Nathan Drake

sebagai Nathan Drake Mark Wahlberg sebagai Victor "Sully" Sullivan

sebagai Victor "Sully" Sullivan Antonio Banderas sebagai Santiago Moncada

sebagai Santiago Moncada Sophia Ali sebagai Chloe Frazer

sebagai Chloe Frazer Tati Gabrielle sebagai Jo Braddock

Aksi Memukau dan Lokasi Syuting Global

Salah satu daya tarik utama film ini adalah adegan aksinya yang spektakuler. Salah satu yang paling diingat adalah adegan di mana Nate bergelantungan di kotak kargo yang keluar dari pesawat di tengah udara. Adegan ini merupakan penghormatan langsung kepada momen ikonik dalam gim Uncharted 3: Drake's Deception.

Perjalanan Nate dan Sully membawa penonton melintasi berbagai lokasi eksotis, mulai dari kemewahan pelelangan di New York, keindahan arsitektur Barcelona di Spanyol, hingga pencarian final di perairan Filipina yang penuh misteri.

Uncharted adalah film aksi-petualangan yang menghibur dan cocok dinikmati oleh keluarga. Dengan perpaduan komedi, teka-teki sejarah, dan aksi yang memacu adrenalin, film ini menjadi pembuka yang manis bagi waralaba layar lebar Nathan Drake di masa depan. (Z-4)