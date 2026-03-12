Viral Foto Pernikahan Tom Holland dan Zendaya Tembus 11 Juta Views, Ternyata Rekayasa AI

Foto pernikahan Tom Holland dan Zendaya yang viral di media sosial ternyata hasil rekayasa AI. Unggahan tersebut sempat menipu jutaan pengguna internet.(Indigo)

JAGAT media sosial belakangan ini dihebohkan dengan beredarnya serangkaian foto yang memperlihatkan pernikahan pasangan selebritas papan atas, Tom Holland dan Zendaya. Foto-foto yang tampak sangat nyata tersebut memperlihatkan momen romantis keduanya di sebuah taman di Prancis hingga prosesi di tepi pantai. Namun, ternyata seluruh foto tersebut dipastikan hanyalah hasil rekayasa akal imitasi (AI).

Kehebohan ini bermula saat kreator digital Juan Regueira Rodríguez mengunggah tujuh foto hasil olahan AI ke akun Instagram miliknya pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut meledak dengan meraih lebih dari 11,3 juta penayangan dan menjadi salah satu konten dengan suka terbanyak tahun ini.

Foto-foto tersebut menampilkan Zendaya dalam balutan gaun pengantin sutra putih dengan korset dan kerudung bunga yang anggun, sementara Tom Holland tampak gagah mengenakan setelan jas hitam. Beberapa foto bahkan memperlihatkan detail unik seperti keduanya berswafoto di depan altar hingga Tom yang memegang topeng Spider-Man.

Spekulasi pernikahan ini sebenarnya dipicu oleh pernyataan penata gaya pribadi Zendaya, Law Roach. Saat ditemui di karpet merah Actors Awards pada 1 Maret 2026, Roach sempat melontarkan klaim mengejutkan.

"Pernikahannya sudah terjadi. Kalian melewatkannya," ujar Roach saat ditanya mengenai Zendaya. Meski ia tidak memberikan rincian lebih lanjut, pernyataan ini cukup untuk membuat internet gempar sebelum foto-foto AI tersebut muncul.

Melalui keterangan unggahannya, Rodríguez menjelaskan maksud di balik karya digitalnya tersebut. Ia menyatakan bahwa gambar-gambar itu dibuat dengan AI sebagai rekreasi artistik untuk tujuan informasi. Menurutnya, foto tersebut bukan foto asli karena pasangan itu memilih untuk menikah secara rahasia.

Ia menambahkan tidak ada tontonan publik atau keriuhan media, melainkan hanya dua orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun melindungi apa yang paling berarti bagi mereka. Mereka memilih untuk menjaga momen terpenting mereka tetap pribadi.

Kejanggalan dalam Foto

Meskipun sudah diberikan penjelasan, banyak penggemar yang tetap terkecoh. Namun, beberapa pengguna internet yang jeli menyadari kejanggalan pada foto tersebut, terutama mengenai tinggi badan.

Dalam foto AI tersebut, keduanya tampak memiliki tinggi yang sama, padahal di dunia nyata Zendaya lebih tinggi dari Tom Holland. Beberapa netizen bahkan mengkritik unggahan tersebut sebagai konten sampah AI dan meminta agar privasi pasangan tersebut tetap dihormati.

Selain foto berdua, beredar pula narasi bahwa pernikahan fiktif tersebut dihadiri aktor ternama seperti Robert Downey Jr., Tobey Maguire, Andrew Garfield, hingga Jake Gyllenhaal. Hingga saat ini, pihak Tom Holland maupun Zendaya belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status pernikahan mereka.



Pasangan yang bertemu di lokasi syuting Spider-Man: Homecoming tahun 2016 ini memang dikenal sangat tertutup terkait hubungan mereka, meskipun pertunangan mereka sempat terkonfirmasi oleh ayah Tom Holland setelah Zendaya terlihat mengenakan cincin berlian di Golden Globe Awards 2025 lalu. (San Francisco Chronicle/Gulf News/Z-2)