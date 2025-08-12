Rilis Film Shrek 5 Mundur 6 Bulan, Geser ke Juni 2027

Salah satu adegan film Shrek.(Dok. Dreamworks)

UNIVERSAL dan Dream Work Animation mengumumkan penundaan film Shrek 5. Film yang semula dijadwalkan tayang pada 23 Desember 2026 itu, diundur dengan rencana akan tayang pada 30 Juni 2027.

Dikutip dari Variety, baik Universal ataupun Dream Works tidak memberikan alasan penundaan tersebut. Padahal, Universal telah meraih kesuksesan besar dengan film-film animasi dalam tiga tahun kebelakang mulai dari The Super Mario Bros. Movie (2023), Despicable Me 4 (2024) hingga How to Train Your Dragon (2025).

Pada tanggal rilis terbarunya, Shrek 5 kemungkinan akan tayang kurang dari seminggu setelah film animasi Sony, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Sebelumnya, pada Desember 2026, film keluarga ini dijadwalkan tayang setelah Avengers: Doomsday dan Ice Age 6 dari Disney.

Dalam film Shrek 5, Mike Myers, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz bakal kembali beraksi di negeri fiksi Far, Far Away dalam peran khas mereka sebagai Shrek, Donkey, dan Fiona. Deretan pemain makin menarik dengan bergabungnya aktris muda yang terus naik daun, Zendaya.

Film yang disutradarai oleh veteran waralaba Conrad Vernon dan Walt Dohrn itu akan tayang seperempat abad setelah film animasi pertamanya yang sukses di tahun 2001. Kala itu Shrek langsung menjadi hit dengan pendapatan hampir USD500 juta (sekitar Rp8,1 triliun) secara global, sekaligus peraih Oscar pertama untuk film animasi. Film ini diikuti oleh tiga sekuel Shrek 2 (2004), Shrek the Third (2007), Shrek Forever After (2010), dan dua spin-off Puss in Boots. (M-1)