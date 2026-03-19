Trailer 'Spider-Man: Brand New Day': Tom Holland Beri Kejutan Spesial untuk Fans

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENANTIAN panjang para penggemar manusia laba-laba akhirnya terjawab. Sony dan Marvel resmi merilis trailer perdana Spider-Man: Brand New Day, sekuel langsung dari Spider-Man: No Way Home (2021). Namun, yang menarik perhatian bukan hanya cuplikan aksinya, melainkan cara peluncurannya yang dianggap tidak biasa.
Selama 24 jam terakhir, para penggemar digoda dengan potongan klip mikro sebelum trailer lengkap dirilis. Tom Holland, sang pemeran Peter Parker, mengumumkan melalui Instagram potongan-potongan tersebut akan dibagikan secara eksklusif oleh para mega-fans di komunitas Spider-Man di seluruh dunia seiring terbitnya matahari di berbagai negara.
Puncaknya, trailer lengkap berdurasi penuh dirilis pada Rabu pukul 11:00 GMT. Momen ini dirayakan secara ikonik oleh Holland di puncak Empire State Building, New York, didampingi oleh kerumunan anak-anak yang mengenakan kostum Spider-Man.
Strategi "potongan puzzle" ini melibatkan tokoh komunitas seperti aktor pengisi suara asal Brasil, Wirley Contaifer. Ia diberikan potongan klip berdurasi dua detik untuk dibagikan kepada pengikutnya.
"Orang-orang terus bertanya di mana trailer lengkapnya, rasanya lucu sekaligus mendebarkan," ujar Contaifer. Meski ia mengakui cara ini mungkin sedikit mengganggu bagi sebagian orang, ia menyebutnya sebagai ide cerdas untuk membangun antisipasi.
Tom Holland menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adalah bentuk apresiasi setinggi-tingginya bagi pendukung setia waralaba ini.
"Tanpa komunitas yang luar biasa itu, tidak akan ada Spider-Man," ungkap aktor asal Inggris tersebut.
Spider-Man: Brand New Day mengambil latar waktu empat tahun setelah peristiwa No Way Home, di mana Peter Parker memilih untuk menghapus memori semua orang tentang dirinya. Trailer ini memperlihatkan pergolakan batin Peter saat menghadapi ancaman yang kian intens, sekaligus kemunculan MJ (Zendaya).
Di tengah euforia ini, Zendaya sempat memberikan klarifikasi terkait foto-foto pernikahan beraliran AI yang melibatkan dirinya dan Holland yang viral di internet.
"Saat aku sedang beraktivitas di dunia nyata, orang-orang berkata, 'Ya Tuhan, foto pernikahanmu sangat cantik'. Dan aku menjawab, 'Sayang, itu AI. Itu tidak nyata'," tegasnya.
Selain itu, penggemar mulai berspekulasi mengenai absennya aktris Stranger Things, Sadie Sink, dalam trailer tersebut. Meski Sink sudah mengonfirmasi keterlibatannya dalam film keempat ini, sosoknya tidak terlihat secara jelas. Banyak yang menduga bahwa sosok misterius berkerudung yang muncul sekilas di layar adalah karakter yang dimainkannya.
Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 31 Juli mendatang, menjanjikan babak baru yang lebih emosional bagi sang pahlawan ramah lingkungan tersebut. (BBC/Z-2)
