Cuplikan Spider-Man: Brand New Day Keluar, Mungkinkah Typhoid Mary Muncul?

Ilustrasi Saddie Sink dan Typhoid Mary.(The Cosmic Circus)

RESMI diunggah pada Rabu (18/03), cuplikan “Spider-Man: Brand New Day” semakin membuat para penggemar penasaran. Tak ayal apabila pasca cuplikan tersebut beredar, para penggemar langsung menyampaikan teori tentang apa yang terjadi pada Peter Parker di semesta tersebut dan siapa yang akan dihadapinya.

Menariknya, film Spider-Man terbaru ini telah mengonfirmasi kehadiran Saddie Sink. Sampai cuplikan film tersebut keluar, belum ada kejelasan tentang siapa yang akan diperankan olehnya.

Beberapa penggemar semula menilai Sink akan memainkan karakter berambut merah, seperti Mary Jane Watson, Jean Grey, Firestar, Rachel Cole, bahkan versi Mayday Parker.

Teori lain menggambarkannya sebagai karakter Gwen Stacy atau sebagai penjahat multiverse, seperti Shathra atau Spider-Queen.

Namun, cuplikan terbaru dari Brand New Day menunjukkan Sink berperan sebagai salah satu karakter yang signifikan. Para penggemar diberikan petunjuk besar tentang karakternya bahwa Sink belum tentu berada di pihak Peter, tetapi tampaknya juga bukan antagonis sepenuhnya.

Mungkinkah Sink Perankan Typhoid Mary?

Melihat petunjuk dari cuplikan film ini, Sink terlihat akan memerankan karakter perempuan antagonis dengan rambut merah. Nampaknya karakter yang ia mainkan telah melewati masa lalu yang rumit dengan keahlian militer. Karakternya juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan klasifikasi sebagai mutan oleh DODC.

Dari petunjuk-petunjuk tersebut, para penggemar menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Sink akan berperan sebagai Typhoid Mary atau Mary Walker.

Beberapa penggemar memberikan alasan pendukung lainnya, seperti penampilan Sink yang mirip dengan Mary, dugaan sifat muatan karakter Sink yang sama seperti Typhoid Mary, dan kekuatan psionik yang merupakan ulah karakter Typhoid Mary.

Siapa Typhoid Mary?

Typhoid Mary pertama kali diperkenalkan dalam komik pada 1988 sebagai karakter yang kompleks karena masa lalu yang kelam yang membuatnya mengembangkan kepribadian alternatif melalui gangguan identitas disosiatif (DID). Kepribadian alternatif inilah yang membangkitkan kemampuan psionik latennya yang terungkap bersifat mutan.

Mary kemudian mengembangkan kemampuan telekinetik dan telepati sekaligus keahliannya dalam bela diri. Ia menjadi pembunuh bayaran jalanan dan mencuri perhatian Kingpin serta menjadi salah satu penegak hukumnya yang paling penting.

Ia juga pernah berkonfrontasi dengan Spider-Man dan memiliki hubungan yang kompleks dengan Daredevil yang akhirnya membawanya menjadi pemimpin sementara Hand selama peristiwa komik Shadowlands.

Dalam komik, setiap kali Mary berubah menjadi alter ego Typhoid Mary. Penampilannya akan berubah secara fisik, dengan separuh wajahnya berubah menjadi pucat yang diikuti rambut dan fisiknya.

Namun, teori kemunculan Typhoid Mary dalam film tidak sepenuhnya benar mengingat Mary Walker telah tampil di musim kedua “Iron Fist”. Belum tentu pula jagat Marvel/Netflix akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam MCU.

Kemungkinan lain juga muncul Sink memainkan karakter orisinal atau karakter lain yang belum diketahui oleh para penggemar.

Film “Spider-Man: Brand New Day” dijadwalkan menghiasi layar lebar pada 31 Juli 2026. (The Cosmic Circus/Z-2)