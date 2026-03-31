Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Raih 1 juta penonton

FILM Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa berhasil meraih 1 juta penonton. Pencapaian ini menjadikan film itu sebagai film ketiga dari waralaba Suzzanna meraih predikat blockbuster.
Kesuksesan ini juga jadi bukti bahwa legacy sang Ratu Horor Indonesia, Suzzanna, masih tetap hidup dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa lebaran ketiga tahun ini yang sukses menembus angka 1 juta penonton.
“Raihan 1 juta penonton untuk Suzzanna: Santen Dosa di Atas Dosa adalah bukti bahwa sosok Bunda Suzzanna begitu dicintai dan dirindukan oleh para penggemarnya. Terima kasih untuk penonton Indonesia yang telah mendukung film ini, dan rasanya sangat manis karena ini adalah film Lebaran pertamaku,” ujar Luna Maya yang memerankan Suzzanna dalam keterangan pers, Selasa (31/3).
Film ini menggambil kisah Suzzanna (Luna Maya) dicintai oleh Bisman (Clift Sangra), penguasa desa yang kejam. Namun, karena haus kekuasaan, Bisman malah menyantet ayah Suzzanna ingga tewas.
Dendam atas kematian sang ayah pun mendorong Suzzanna mempelajari ilmu Santet. Ketika balas dendam, Suzzanna menyadari kekuatan Bisman jauh lebih besar dari yang ia duga.
Di tengah perjalanan, ia jatuh cinta pada Pramuja (Reza Rahadian), pria taat agama yang tak mengetahui rahasianya. Hingga akhirnya, Suzzanna dihadapkan pada pilihan, meneruskan dendam atau mempertaruhkan segalanya demi cinta.
“Terima kasih penonton yang sudah seru-seruan dan menikmati pengalaman menonton yang penuh adegan sinematik nan epik,” kata sang sutradara Azhar Kinoi Lubis.
Setelah sebelumnya sukses membintangi Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (2018) dan Suzzanna: Malam Jumat Kliwon (2023), Luna mengaku pengalamannya dalam mendalami karakter terus berkembang.
Suzzanna dalam film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bukan sekadar tokoh hantu, melainkan representasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami wanita.
Pengalaman bertaruh nyawa tersebut terjadi saat Luna Maya melakoni adegan di sebuah sungai yang memiliki arus cukup deras di kawasan Pangandaran, Jawa Barat.
