Harry Potter Series Tayang di Mana? Berikut Daftar Nama Pemainnya

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
DUNIA sihir ciptaan J.K. Rowling kembali menyapa penggemar setianya melalui format yang lebih mendalam. Setelah kesuksesan delapan film layar lebar, Warner Bros. Discovery secara resmi memproduksi Harry Potter Series. Serial ini bukan sekadar sekuel atau spin-off, melainkan sebuah reboot total yang menjanjikan adaptasi lebih setia terhadap tujuh buku aslinya.
Bagi Anda yang bertanya-tanya "Harry Potter Series tayang di mana?", artikel ini akan mengupas tuntas platform streaming yang digunakan, estimasi jadwal rilis, hingga siapa saja aktor yang akan mengenakan jubah Gryffindor selanjutnya.
Harry Potter Series akan ditayangkan secara eksklusif di platform streaming milik Warner Bros. Discovery, yaitu Max (sebelumnya dikenal sebagai HBO Max). Untuk wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, konten ini biasanya dapat diakses melalui layanan HBO GO atau integrasi aplikasi Max yang direncanakan meluncur secara global.
Produksi serial ini direncanakan berlangsung selama satu dekade. Warner Bros. berkomitmen untuk mendedikasikan satu musim (season) untuk setiap satu buku. Hal ini memberikan ruang bagi tim produksi untuk mengeksplorasi detail-detail kecil dari novel yang sebelumnya terpaksa dipangkas dalam versi film berdurasi dua jam.
Berdasarkan informasi terbaru di tahun 2026, proses produksi sedang berjalan intensif. CEO Warner Bros. Discovery telah memberikan sinyal bahwa Harry Potter Series ditargetkan mulai tayang perdana pada akhir 2026 atau awal 2027. Jangka waktu yang lama ini diambil demi memastikan kualitas visual dan pemilihan pemeran yang sempurna untuk mewakili karakter ikonik seperti Harry, Ron, dan Hermione.
Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah melakukan recasting. Menggantikan sosok Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint bukanlah perkara mudah. Pihak studio telah melakukan pencarian bakat secara terbuka (open casting) di Inggris dan Irlandia.
Hingga saat ini, pihak HBO dan Max masih menutup rapat nama-nama final untuk "The Golden Trio". Namun, berikut adalah kriteria dan struktur pemeran yang sedang dipersiapkan:
Beberapa nama besar Hollywood dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi untuk memerankan tokoh-tokoh kunci seperti:
Harry Potter Series di Max adalah babak baru bagi dunia sihir. Dengan komitmen durasi yang lebih panjang dan adaptasi buku yang lebih akurat, serial ini diharapkan mampu mengobati kerinduan para penggemar sekaligus memperkenalkan keajaiban Hogwarts kepada generasi baru. Tetap pantau pembaruan mengenai daftar pemain resmi yang akan segera diumumkan oleh Warner Bros. (Z-4)
