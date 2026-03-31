Harry Potter Series Tayang di Mana? Berikut Daftar Nama Pemainnya

Harry Potter Series(Doc IMDB)

DUNIA sihir ciptaan J.K. Rowling kembali menyapa penggemar setianya melalui format yang lebih mendalam. Setelah kesuksesan delapan film layar lebar, Warner Bros. Discovery secara resmi memproduksi Harry Potter Series. Serial ini bukan sekadar sekuel atau spin-off, melainkan sebuah reboot total yang menjanjikan adaptasi lebih setia terhadap tujuh buku aslinya.

Bagi Anda yang bertanya-tanya "Harry Potter Series tayang di mana?", artikel ini akan mengupas tuntas platform streaming yang digunakan, estimasi jadwal rilis, hingga siapa saja aktor yang akan mengenakan jubah Gryffindor selanjutnya.

Harry Potter Series Tayang di Mana?

Harry Potter Series akan ditayangkan secara eksklusif di platform streaming milik Warner Bros. Discovery, yaitu Max (sebelumnya dikenal sebagai HBO Max). Untuk wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, konten ini biasanya dapat diakses melalui layanan HBO GO atau integrasi aplikasi Max yang direncanakan meluncur secara global.

Produksi serial ini direncanakan berlangsung selama satu dekade. Warner Bros. berkomitmen untuk mendedikasikan satu musim (season) untuk setiap satu buku. Hal ini memberikan ruang bagi tim produksi untuk mengeksplorasi detail-detail kecil dari novel yang sebelumnya terpaksa dipangkas dalam versi film berdurasi dua jam.

Kapan Jadwal Rilis Harry Potter Series?

Berdasarkan informasi terbaru di tahun 2026, proses produksi sedang berjalan intensif. CEO Warner Bros. Discovery telah memberikan sinyal bahwa Harry Potter Series ditargetkan mulai tayang perdana pada akhir 2026 atau awal 2027. Jangka waktu yang lama ini diambil demi memastikan kualitas visual dan pemilihan pemeran yang sempurna untuk mewakili karakter ikonik seperti Harry, Ron, dan Hermione.

Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah melakukan recasting. Menggantikan sosok Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint bukanlah perkara mudah. Pihak studio telah melakukan pencarian bakat secara terbuka (open casting) di Inggris dan Irlandia.

Siapa Pemeran Utamanya?

Hingga saat ini, pihak HBO dan Max masih menutup rapat nama-nama final untuk "The Golden Trio". Namun, berikut adalah kriteria dan struktur pemeran yang sedang dipersiapkan:

Harry Potter: Dicari aktor muda berusia sekitar 11-13 tahun yang mampu menunjukkan sisi kerentanan sekaligus keberanian Harry.

Dicari aktor muda berusia sekitar 11-13 tahun yang mampu menunjukkan sisi kerentanan sekaligus keberanian Harry. Hermione Granger: Fokus pada aktris yang mampu menonjolkan kecerdasan dan ketegasan karakter tanpa harus terpaku pada etnis tertentu, sesuai dengan visi inklusivitas modern.

Fokus pada aktris yang mampu menonjolkan kecerdasan dan ketegasan karakter tanpa harus terpaku pada etnis tertentu, sesuai dengan visi inklusivitas modern. Ron Weasley: Mencari aktor dengan bakat komedi alami dan loyalitas yang kuat.

Karakter Dewasa dan Profesor

Beberapa nama besar Hollywood dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi untuk memerankan tokoh-tokoh kunci seperti:

Albus Dumbledore: Rumor menyebutkan aktor senior Inggris dengan reputasi teater kuat sedang diincar.

Rumor menyebutkan aktor senior Inggris dengan reputasi teater kuat sedang diincar. Severus Snape: Penggemar banyak berspekulasi mengenai aktor yang mampu memberikan aura misterius sehebat mendiang Alan Rickman.

Penggemar banyak berspekulasi mengenai aktor yang mampu memberikan aura misterius sehebat mendiang Alan Rickman. Lord Voldemort: Sosok antagonis utama ini kemungkinan akan diperankan oleh aktor yang mampu melakukan transformasi fisik melalui CGI dan prostetik.

Harry Potter Series di Max adalah babak baru bagi dunia sihir. Dengan komitmen durasi yang lebih panjang dan adaptasi buku yang lebih akurat, serial ini diharapkan mampu mengobati kerinduan para penggemar sekaligus memperkenalkan keajaiban Hogwarts kepada generasi baru. Tetap pantau pembaruan mengenai daftar pemain resmi yang akan segera diumumkan oleh Warner Bros. (Z-4)