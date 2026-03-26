HBO Max Rilis Harry Potter Series, Simak Kapan Penayangannya

Serial Harry Potter(Adian Monaghan/HBO)

HBO Max telah merilis teaser pertamanya untuk serial Harry Potter and the Philosopher's Stone yang akan datang.

Cuplikan berdurasi 2 menit tersebut telah ditonton hampir 5 juta kali sejak diunggah di YouTube pada Rabu (25/3) lalu.

Klip tersebut menampilkan para pemeran baru yang memerankan karakter-karakter ikonik dari novel fantasi karya J.K. Rowling yang sangat digemari, yang sebelumnya telah diadaptasi menjadi delapan film blockbuster.

Baca juga : Trio Bintang Utama Serial Harry Potter Diumumkan

Sebuah pertunjukan sekuel saat ini sedang dipentaskan di Broadway dan di West End, sementara rekaman edisi penuh pemeran dari buku-buku tersebut baru-baru ini dirilis oleh Audible.

Cuplikan pada Rabu menunjukkan Harry Potter yang diperankan oleh aktor cilik Dominic McLaughlin diintimidasi, disiksa, dan diabaikan, lalu bertemu Hagrid (Nick Frost), yang mengungkapkan bahwa orang tua Harry yang telah meninggal merupakan penyihir.

Harry Potter juga terlihat berteman dengan Ron (Alastair Stout) dan Hermione (Arabella Stanton) di kereta menuju sekolah barunya, Hogwarts.

Baca juga : Serial Harry Potter HBO Umumkan Pemeran, Ini Bedanya dengan Film

Para pemeran juga akan mencakup John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, Janet McTeer sebagai Minerva McGonagall, Paapa Essiedu sebagai Severus Snape, dan Warwick Davis sebagai Filius Flitwick.

Serial Harry Potter akan diperkenalkan kepada para penggemar baru maupun yang sudah ada. Serial tersebut diadaptasi dari buku-buku karya J.K. Rowling.

Dilaporkan Mirror bahwa pendapat fan seputar serial Harry Potter yang akan tayang ini tampaknya masih terbelah; ada yang mengatakan mereka tak sabar menantikannya, sementara yang lain tetap menunggu.

Musim pertama Serial Harry Potter yang terdiri atas delapan episode dan rencananya akan dirilis pada Natal tahun ini dan diadaptasi dari buku pertama, The Philosopher’s Stone. Berikut adalah cuplikan gambar eksklusif menjelang hari penayangan yang ditunggu-tunggu para penggemar. (H-4)