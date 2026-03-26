Teaser Harry Potter TV Series Rilis! Simak Jadwal Tayang dan Daftar Pemain Utamanya

HBO resmi merilis teaser perdana serial Harry Potter dengan jadwal tayang Natal 2026. Intip pemeran baru Harry, Ron, Hermione, hingga Snape di sini!

KABAR gembira bagi para Potterheads. Setelah proses audisi yang panjang dan produksi yang sangat tertutup, Harry, Ron, dan Hermione dipastikan akan segera kembali ke Hogwarts. HBO baru saja merilis teaser perdana untuk serial TV Harry Potter terbaru, sekaligus mengumumkan tanggal rilis yang mengejutkan: Natal 2026.

Musim pertama serial ini akan mengadaptasi buku pertama dari tujuh rangkaian karya J.K. Rowling, yaitu Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Cuplikan berdurasi dua menit tersebut memperkenalkan trio utama baru: Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan Alastair Stout sebagai Ron Weasley.

Wajah Baru di Balik Karakter Ikonis

Video promosi yang diputar perdana dalam acara pers di London ini menampilkan momen-momen ikonis, mulai dari pertemuan pertama Harry dengan Hagrid (diperankan oleh Nick Frost), prosesi Topi Seleksi, hingga pertandingan Quidditch pertamanya sebagai seeker Gryffindor.

Selain trio muda tersebut, deretan aktor senior juga akan menghiasi layar:

John Lithgow sebagai Kepala Sekolah Albus Dumbledore.

Janet McTeer sebagai Profesor Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu sebagai Profesor Severus Snape.

Serial ini diproduseri penulis Succession, Francesca Gardiner, dan disutradarai Mark Mylod. CEO Warner Bros Discovery, JB Perrette, menyebut proyek ini sebagai "peristiwa streaming terbesar dalam sejarah HBO Max".

Dukungan Daniel Radcliffe dan Kontroversi Casting

Mantan pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe, memberikan dukungannya kepada Dominic McLaughlin. Ia meyakini aktor muda tersebut akan tampil lebih baik darinya saat memulai debut di usia 12 tahun dulu.

"Saya yakin Dominic akan lebih baik dari saya. Saya belajar sambil berjalan. Saya melihat kembali apa yang saya lakukan sekarang dengan jauh lebih baik, dan saya merasa itu tidak terlalu memalukan sekarang setelah saya lebih tua. Tapi saya memang belajar cara melakukannya untuk waktu yang lama di Potter," ujar Radcliffe.

Meski demikian, produksi ini tidak lepas dari sorotan tajam. Pemilihan Paapa Essiedu, aktor berkulit hitam, sebagai Snape memicu reaksi keras hingga ancaman pembunuhan di media sosial. Essiedu menyatakan bahwa ia menggunakan tekanan tersebut sebagai bahan bakar aktingnya.

"Saya telah diberitahu, 'Berhentilah atau aku akan membunuhmu'. Realitanya adalah jika saya melihat Instagram, saya akan melihat seseorang berkata, 'Saya akan datang ke rumahmu dan membunuhmu'. Tema yang mengalir dalam Harry Potter adalah tentang cinta yang menang atas kebencian, tentang penerimaan. Dan itulah mengapa saya melakukannya," ungkap Essiedu kepada The Times.

Kontroversi J.K. Rowling

Keterlibatan J.K. Rowling sebagai produser eksekutif juga tetap memicu polemik terkait komentar publiknya mengenai isu transgender. Namun, petinggi konten HBO, Casey Bloys, membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa itu adalah pandangan politik pribadi Rowling dan tidak akan memengaruhi isi cerita Harry Potter yang dikenal melawan intoleransi.

Serial Harry Potter and the Philosopher’s Stone dijadwalkan tayang perdana di HBO Max pada musim Natal 2026, beberapa bulan lebih awal dari proyeksi awal di tahun 2027. (The Guardian/Z-2)