Film Harry Potter Ternyata Bikin Pemeran Cho Chang Trauma

Katie Leung(Doc IMDB)

DUNIA sihir Harry Potter yang dicintai jutaan orang ternyata menyisakan trauma mendalam bagi salah satu pemainnya, Katie Leung. Pemeran Cho Chang, cinta pertama Harry Potter, mengungkapkan pengalaman pahit yang ia pendam selama bertahun-tahun akibat rasisme dan tekanan industri film saat ia masih remaja.

Katie Leung bergabung dalam waralaba ini sejak film Harry Potter and the Goblet of Fire. Namun, ketenaran instan yang ia dapatkan justru dibarengi dengan serangan kebencian yang tidak terbayangkan bagi seorang gadis berusia 16 tahun.

Penyebab Trauma: Serangan Rasisme dan Gaslighting

Dalam wawancara terbaru di tahun 2026, Katie Leung menjelaskan secara rinci mengapa pengalaman di Harry Potter membuatnya trauma. Berikut adalah poin utamanya:

Baca juga : Draco Malfoy: Dari Antagonis Harry Potter Menjadi Ikon Keberuntungan Imlek 2026 di Tiongkok

Cyberbullying Rasis: Leung menemukan situs web "Hate Site" yang dibuat oleh oknum penggemar. Situs tersebut berisi pemungutan suara bagi siapa saja yang tidak setuju Leung memerankan Cho Chang, disertai komentar rasis yang sangat kasar.

Leung menemukan situs web "Hate Site" yang dibuat oleh oknum penggemar. Situs tersebut berisi pemungutan suara bagi siapa saja yang tidak setuju Leung memerankan Cho Chang, disertai komentar rasis yang sangat kasar. Instruksi untuk Berbohong: Hal yang paling membekas adalah ketika pihak humas memintanya untuk tidak mengakui adanya rasisme tersebut. "Jika ditanya, katakan saja itu tidak benar," kenang Leung menirukan instruksi yang ia terima saat itu.

Hal yang paling membekas adalah ketika pihak humas memintanya untuk tidak mengakui adanya rasisme tersebut. "Jika ditanya, katakan saja itu tidak benar," kenang Leung menirukan instruksi yang ia terima saat itu. Insekuritas di Usia Muda: Berada di bawah sorotan global saat masih mencari jati diri membuatnya merasa tidak layak atas kesuksesan yang ia raih, yang memicu sindrom imposter selama bertahun-tahun.

Bagaimana Dampaknya pada Kepribadian Katie Leung?

Trauma tersebut tidak hilang begitu saja setelah syuting berakhir. Leung mengaku bahwa pengalaman itu mengubahnya menjadi pribadi yang sangat tertutup. Ia menjadi terlalu sadar diri (self-aware) dan takut untuk berekspresi secara bebas di depan publik karena bayang-bayang komentar negatif masa lalu.

Cara Katie Leung Mengatasi Trauma dan Bangkit

Kini, di usianya yang menginjak 38 tahun, Katie Leung tampil lebih kuat. Ia berhasil mengatasi trauma masa lalunya dengan beberapa cara yang inspiratif:

1. Menemukan Lingkungan Kerja yang Aman

Keterlibatan Katie Leung dalam serial populer Bridgerton Season 4 sebagai Lady Araminta Gun menjadi titik balik penting. Ia merasa sangat aman bekerja di lingkungan yang merayakan keberagaman dan memberikan perlindungan nyata bagi aktor dari berbagai latar belakang.

Baca juga : Keajaiban Dunia Sihir Harry Potter Hadir di Jakarta Melalui Konser Orkestra

2. Mengubah Perspektif tentang Akting

Dahulu, akting adalah dunianya. Sekarang, Leung menempatkan akting sebagai pekerjaan profesional yang bisa ia tinggalkan saat kembali ke rumah. Pemisahan identitas ini membantunya menjaga kesehatan mental.

3. Berani Menyuarakan Kebenaran

Dengan berbicara secara terbuka mengenai perlakuan rasis yang ia alami, Leung tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri tetapi juga memberikan edukasi bagi industri film global tentang pentingnya dukungan kesehatan mental bagi aktor muda.

Kisah Katie Leung mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan industri film, ada manusia yang butuh dihargai. Kini, Leung siap menyapa penggemar lewat peran-peran barunya yang lebih berani dan menantang. (Z-4)