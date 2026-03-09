Film Harry Potter Ternyata Bikin Pemeran Cho Chang Trauma

Headline
DUNIA sihir Harry Potter yang dicintai jutaan orang ternyata menyisakan trauma mendalam bagi salah satu pemainnya, Katie Leung. Pemeran Cho Chang, cinta pertama Harry Potter, mengungkapkan pengalaman pahit yang ia pendam selama bertahun-tahun akibat rasisme dan tekanan industri film saat ia masih remaja.
Katie Leung bergabung dalam waralaba ini sejak film Harry Potter and the Goblet of Fire. Namun, ketenaran instan yang ia dapatkan justru dibarengi dengan serangan kebencian yang tidak terbayangkan bagi seorang gadis berusia 16 tahun.
Dalam wawancara terbaru di tahun 2026, Katie Leung menjelaskan secara rinci mengapa pengalaman di Harry Potter membuatnya trauma. Berikut adalah poin utamanya:
Trauma tersebut tidak hilang begitu saja setelah syuting berakhir. Leung mengaku bahwa pengalaman itu mengubahnya menjadi pribadi yang sangat tertutup. Ia menjadi terlalu sadar diri (self-aware) dan takut untuk berekspresi secara bebas di depan publik karena bayang-bayang komentar negatif masa lalu.
Kini, di usianya yang menginjak 38 tahun, Katie Leung tampil lebih kuat. Ia berhasil mengatasi trauma masa lalunya dengan beberapa cara yang inspiratif:
Keterlibatan Katie Leung dalam serial populer Bridgerton Season 4 sebagai Lady Araminta Gun menjadi titik balik penting. Ia merasa sangat aman bekerja di lingkungan yang merayakan keberagaman dan memberikan perlindungan nyata bagi aktor dari berbagai latar belakang.
Dahulu, akting adalah dunianya. Sekarang, Leung menempatkan akting sebagai pekerjaan profesional yang bisa ia tinggalkan saat kembali ke rumah. Pemisahan identitas ini membantunya menjaga kesehatan mental.
Dengan berbicara secara terbuka mengenai perlakuan rasis yang ia alami, Leung tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri tetapi juga memberikan edukasi bagi industri film global tentang pentingnya dukungan kesehatan mental bagi aktor muda.
Kisah Katie Leung mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan industri film, ada manusia yang butuh dihargai. Kini, Leung siap menyapa penggemar lewat peran-peran barunya yang lebih berani dan menantang. (Z-4)
