Aktris Korea Tampil Lebih Kurus untuk Peran, Standar Tubuh Dipertanyakan

Transformasi tubuh sangat kurus di kalangan aktris K-Drama memicu kekhawatiran publik.(The Korea Times)

Fenomena penampilan “terlalu kurus” di kalangan aktris papan atas Korea Selatan kini memicu perdebatan hangat. Sebagian memuji dedikasi mereka terhadap peran, namun tak sedikit yang khawatir terhadap standar tubuh yang kian ekstrem di industri hiburan.

Nama-nama besar seperti Kim Ji-won, Ha Ji-won, dan Park Min-young menjadi sorotan setelah tampil dengan tubuh yang jauh lebih ramping dari biasanya. Penampilan mereka viral di media sosial dan memicu diskusi soal citra tubuh ideal di dunia K-drama.

Kim Ji-won, misalnya, menarik perhatian saat menghadiri peluncuran koleksi perhiasan Bulgari “2026 Eclettica High Jewelry” di Milan sebagai duta merek. Meski tetap tampil memukau, banyak yang mengaku hampir tidak mengenalinya karena perubahan fisiknya yang drastis.

Namun, sebagian penggemar berpendapat bahwa perbedaan tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh gaya busana atau sudut kamera. Mereka menilai penampilan Kim Ji-won saat di bandara masih terlihat seperti biasanya.

Sementara itu, Ha Ji-won secara terbuka mengungkap bahwa perubahan tubuhnya memang disengaja demi peran dalam drama ENA “Climax.” Dalam sebuah wawancara YouTube bersama Sung Si-kyung, ia mengatakan bahwa dirinya mengurangi massa otot melalui latihan intens agar terlihat lebih rapuh dan sensitif.

“Orang mengenal saya dengan citra sehat. Jadi saya sengaja mengubah tubuh saya. Menghapus diri saya sendiri justru lebih sulit daripada akting,” ujarnya.

Transformasi tersebut terlihat jelas saat konferensi pers drama pada 10 Maret, di mana siluet tubuhnya tampak lebih ramping dan memanjang.

Kasus paling ekstrem datang dari Park Min-young. Ia pernah mengungkap bahwa berat badannya turun hingga 37 kilogram saat membintangi Marry My Husband, dengan hanya mengonsumsi minuman olahraga demi memerankan karakter yang sakit parah.

Untuk drama terbarunya Siren, ia mempertahankan tubuh kurus tersebut agar sesuai dengan karakter yang hidup hanya dengan air dan alkohol.

“Jika saya naik berat badan, akan terasa janggal dengan karakter. Jadi saya hanya minum air dan alkohol. Selama syuting, saya minum sekitar 3 liter air per hari,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setelah syuting selesai, dirinya kembali ke pola hidup normal.

Meski transformasi fisik kerap dianggap sebagai bentuk totalitas aktor, tren yang semakin ekstrem ini menimbulkan kekhawatiran. Banyak netizen mengaku merindukan penampilan para aktris saat masih terlihat lebih sehat dan alami. (The Korea Times/Z-10)