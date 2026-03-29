Artis K-Pop Borong Penghargaan di iHeartRadio Music Awards 2026, Rose Blackpink Jadi Sorotan

SEJUMLAH artis K-pop, termasuk Rose BLACKPINK, berhasil mendominasi berbagai kategori dalam ajang iHeartRadio Music Awards 2026 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Kamis malam waktu setempat.

Salah satu sorotan utama datang dari animasi Netflix KPop Demon Hunters yang tengah populer. Grup fiksi dalam film tersebut, Huntr/x, sukses meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni Duo/Group of the Year, Favorite Soundtrack (berdasarkan voting penggemar), serta K-pop Song of the Year untuk lagu “Golden” dari soundtrack aslinya.

Rosé sendiri meraih dua penghargaan bergengsi. Ia memenangkan kategori Best Collaboration lewat lagu “APT.” yang merupakan kolaborasinya dengan penyanyi pop asal Amerika, Bruno Mars. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai K-pop Artist of the Year.

Rekan satu grupnya, Jennie, turut mencetak prestasi dengan meraih K-pop Album of the Year melalui rilisan solonya berjudul “Ruby”.

Sementara itu, penghargaan K-pop Group of the Year jatuh kepada grup pria Stray Kids. Adapun grup pendatang baru Cortis berhasil membawa pulang gelar Best New Artist in K-pop.

Dominasi artis K-pop juga terlihat dalam kategori yang ditentukan melalui voting penggemar. J-Hope dari BTS meraih dua penghargaan, yakni Favorite TikTok Dance untuk lagu solonya “Mona Lisa” serta Favorite K-pop Collaboration lewat lagu “Sweet Dreams”, hasil kolaborasinya dengan penyanyi R&B asal Amerika, Miguel.

Di kategori layar kaca, serial Are You Sure?! yang dibintangi oleh anggota BTS, Jimin dan Jungkook, berhasil memenangkan penghargaan Favorite On Screen. Selain itu, Rahul Bhatt, yang bekerja sama dengan grup wanita berbasis di Amerika Serikat Katseye, meraih penghargaan Favorite Tour Photographer.

Di luar kategori K-pop, penyanyi pop dunia Taylor Swift mendominasi ajang tersebut dengan memborong tujuh penghargaan, termasuk Artist of the Year.

Ajang iHeartRadio Music Awards 2026 kali ini kembali menegaskan pengaruh besar K-pop di industri musik global, dengan pencapaian luar biasa dari para artisnya di berbagai kategori bergengsi. (Z-4)

Sumber: koreantimes