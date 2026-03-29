Headline
Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Artis K-Pop Borong Penghargaan di iHeartRadio Music Awards 2026, Rose Blackpink Jadi Sorotan

29/3/2026 21:15
BLACPINK(Victoria Jones / POOL / AFP)

SEJUMLAH artis K-pop, termasuk Rose BLACKPINK, berhasil mendominasi berbagai kategori dalam ajang iHeartRadio Music Awards 2026 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Kamis malam waktu setempat.

Salah satu sorotan utama datang dari animasi Netflix KPop Demon Hunters yang tengah populer. Grup fiksi dalam film tersebut, Huntr/x, sukses meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni Duo/Group of the Year, Favorite Soundtrack (berdasarkan voting penggemar), serta K-pop Song of the Year untuk lagu “Golden” dari soundtrack aslinya.

Rosé sendiri meraih dua penghargaan bergengsi. Ia memenangkan kategori Best Collaboration lewat lagu “APT.” yang merupakan kolaborasinya dengan penyanyi pop asal Amerika, Bruno Mars. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai K-pop Artist of the Year.

Rekan satu grupnya, Jennie, turut mencetak prestasi dengan meraih K-pop Album of the Year melalui rilisan solonya berjudul “Ruby”.

Sementara itu, penghargaan K-pop Group of the Year jatuh kepada grup pria Stray Kids. Adapun grup pendatang baru Cortis berhasil membawa pulang gelar Best New Artist in K-pop.

Dominasi artis K-pop juga terlihat dalam kategori yang ditentukan melalui voting penggemar. J-Hope dari BTS meraih dua penghargaan, yakni Favorite TikTok Dance untuk lagu solonya “Mona Lisa” serta Favorite K-pop Collaboration lewat lagu “Sweet Dreams”, hasil kolaborasinya dengan penyanyi R&B asal Amerika, Miguel.

Di kategori layar kaca, serial Are You Sure?! yang dibintangi oleh anggota BTS, Jimin dan Jungkook, berhasil memenangkan penghargaan Favorite On Screen. Selain itu, Rahul Bhatt, yang bekerja sama dengan grup wanita berbasis di Amerika Serikat Katseye, meraih penghargaan Favorite Tour Photographer.

Di luar kategori K-pop, penyanyi pop dunia Taylor Swift mendominasi ajang tersebut dengan memborong tujuh penghargaan, termasuk Artist of the Year.

Ajang iHeartRadio Music Awards 2026 kali ini kembali menegaskan pengaruh besar K-pop di industri musik global, dengan pencapaian luar biasa dari para artisnya di berbagai kategori bergengsi. (Z-4)

Sumber: koreantimes



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved