Taylor Swift Pamer Cincin Tunangan di iHeartRadio Music Awards 2026, Sebut Travis Kelce Sebagai Sumber Kebahagiaan

Taylor Swift raih Best Pop Album di iHeartRadio Music Awards 2026. (Media Sosial X)

TAYLOR Swift sukses mencuri perhatian dalam ajang iHeartRadio Music Awards 2026 yang digelar Kamis (26/3) malam. Selain membawa pulang trofi bergengsi, bintang pop berusia 36 tahun ini memberikan penghormatan manis bagi tunangannya, Travis Kelce, dalam pidato kemenangannya.

Menerima penghargaan Best Pop Album untuk album rilisan 2025 miliknya, The Life of a Showgirl, Swift tampil memukau dalam balutan setelan korset dan rok berwarna seafoam green. Busana bertabur permata tersebut merupakan penghormatan visual bagi video musik "Opalite" dan lagu hitnya, "The Fate of Ophelia".

Dedikasi untuk Penggemar dan Tunangan

Penghargaan tersebut diserahkan oleh penyanyi RAYE, yang sebelumnya merupakan pembuka The Eras Tour di London. Dalam pidatonya, Swift mengungkapkan energi dari para penggemar adalah inspirasi utama di balik album terbarunya.

Baca juga : Lirik "Wood" Taylor Swift Jadi yang Paling Banyak Dicari di Genius 2025

"Album ini, The Life of a Showgirl, benar-benar terinspirasi oleh energi yang saya rasakan saat melihat ke arah penonton dan terhubung dengan kalian setiap malam," ujar Swift. "Album ini lahir dengan energi perasaan yang sangat bahagia, kuat, percaya diri, dan bebas. Jadi saya ingin berterima kasih kepada para penggemar karena telah memberi saya perasaan itu."

Namun, momen paling emosional terjadi saat Swift mengarahkan apresiasinya kepada Travis Kelce yang turut hadir di barisan kursi penonton.

"Saya rasa album ini mungkin juga terasa sangat bahagia, percaya diri, dan bebas karena begitulah perasaan yang saya dapatkan setiap hari dalam hidup saya, berkat tunangan saya yang juga ada di sini. Jadi, terima kasih atas semua auranya (thanks for all the vibes)," ucap Swift disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Baca juga : Album dan Film Baru Taylor Swift Dapat Kritikan Pedas, Penggemar Mulai Kehilangan Sabar

Debut Karpet Merah dan Momen Ikonik

Kehadiran mereka di iHeartRadio Music Awards 2026 menandai penampilan perdana Swift dan Kelce sebagai pasangan di sebuah upacara penghargaan resmi. Kamera sempat menangkap momen kemesraan keduanya saat berdansa mengikuti lagu hit RAYE, "WHERE IS MY HUSBAND?".

Dalam momen jenaka tersebut, Swift terlihat menggoda Kelce dengan menyodorkan tangan kirinya, yang kini dihiasi cincin pertunangan, ke arah wajah bintang Kansas City Chiefs tersebut.

Menutup malam kemenangannya, Swift menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas karier panjangnya. "Saya sangat mencintai penggemar saya karena telah memberi saya kemampuan untuk melakukan ini. Saya mencintai apa yang saya kerjakan, dan saya sangat menghargai setiap hari yang saya jalani untuk bisa terus melakukannya," pungkasnya.

Hingga saat ini, lagu "The Fate of Ophelia" masih mendominasi berbagai nominasi besar, termasuk Song of the Year dan Best Music Video, memperkokoh posisi Swift sebagai artis yang paling banyak dinominasikan tahun ini. (People/Z-2)