Kisah Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce, Berawal dari Podcast Kini Bertunangan

Taylor Swift dan Travis Kelce(Doc Taylor Swift dan Travis Kelce)

TAYLOR Swift dan Travis Kelce baru saja menghebohkan dunia maya dan banyak penggemarnya di dunia. Melalui unggahan bersama di media sosialnya, Taylor Swift dan Travis Kelce resmi bertunangan.

Hingga saat ini unggahan tersebut mendapat hampir 30 juta like Instagram. Dalam unggahannya Taylor Swift dan Travis Kelce menuliskan bahwa mereka akan segera menikah.

"Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah," tulisnya dalam keterangan unggahan foto tersebut.

Baca juga : Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce Jadi Sorotan

Berikut Kisah Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce

Awal Kisah (2023)

Pada Juli 2023, Travis Kelce mengaku di podcast New Heights bahwa ia mencoba memberi Taylor Swift friendship bracelet dengan nomornya saat menonton Eras Tour, namun gagal.

Momen itu pun menjadi percikan awal kisah mereka. Lalu, pada Desember 2023 Taylor mengungkap dalam wawancara TIME bahwa mereka sudah mulai berkencan sebelum publik melihat.

Baca juga : Taylor Swift Disebut Memiliki Kekayaan 18 Kali Lebih Besar dari Travis Kelce, Benarkah?

“Kami sudah kenal cukup lama sebelum orang lain tahu,” ujarnya dikutip TIME.

Lalu, pada 24 September 2023, Taylor Swift pertama kali terlihat di pertandingan Travis Kelce, momen itu pertama kalinya mereka ke publik bersama.

Semakin Terlihat Publik (2024)

Mereka semakin sering muncul bersama, Taylor hadir di beberapa pertandingan Chiefs, termasuk Super Bowl, dan Travis mendukung di berbagai tur musiknya.

Kolaborasi romantis ini mencuri perhatian publik. Travis bahkan muncul mendadak di atas panggung Eras Tour di London, hal ini menambah kesan “fairy tale” hubungan mereka.

Saat itu, media menyebut mereka sebagai “supercouple” atau bahkan “America’s royal couple”, menggambarkan dampak budaya dan popularitas mereka bersama.

Pertunangan (2025)

Lalu, pada 26 Agustus 2025 mereka resmi mengumumkan pertunangan melalui unggahan Instagram "Your English teacher and your gym teacher are getting married," disertai foto Travis melamar di taman berbunga.

Ternyata, Travis sempat menunda rencana lamaran agar momen lebih intim, dan pertunangan itu sebenarnya telah terjadi sekitar dua minggu sebelumnya di Lee’s Summit, Missouri.

Cincin pertunangannya vintage diamond senilai sekitar US$1 juta atau setara dengan Rp16,5 miliar, yang dirancang bersama Kindred Lubeck.

Meski pertunangan diumumkan publik, detail pernikahan, termasuk lokasi dan tanggalnya belum resmi dirilis.

Namun, dikabarkan mereka mempertimbangkan upacara kecil di Danau Como pada 2026, dengan rencana memulai keluarga pada 2027. (Z-4)