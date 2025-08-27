Taylor Swift Disebut Memiliki Kekayaan 18 Kali Lebih Besar dari Travis Kelce, Benarkah?

Besar kekayaan Taylor Swift dan Travis Kelce.(People)

NAMA Taylor Swift dan Travis Kelce belakangan sering jadi sorotan, bukan hanya karena hubungan asmara keduanya, tetapi juga karena perbedaan mencolok dalam hal kekayaan bersih (net worth). Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Taylor Swift memiliki kekayaan sekitar 18 kali lipat lebih besar dibandingkan Travis Kelce?

Jawabannya: ya, benar.

Menurut laporan terbaru, Taylor Swift kini memiliki estimasi kekayaan bersih sekitar US$ 1,6 miliar (sekitar Rp24 triliun). Sementara itu, kekayaan Travis Kelce diperkirakan berada di angka US$90 juta (sekitar Rp1,35 triliun). Artinya, secara matematis, kekayaan Taylor memang sekitar 18 kali lebih besar dibanding Travis.

Dari Mana Sumber Kekayaan Taylor Swift?

Kekayaan fantastis Taylor Swift sebagian besar berasal dari industri musik, di mana ia menjadi salah satu musisi paling sukses sepanjang masa.

Beberapa sumber utama kekayaannya antara lain:

Tur Eras Tour: mencetak sejarah sebagai tur dengan pendapatan kotor tertinggi, melebihi US$ 2 miliar.

Katalog musik: bernilai sekitar US$ 600 juta, berkat popularitas dan hak cipta lagu-lagunya.

Portofolio properti: mencapai US$ 110 juta, dengan rumah mewah di berbagai lokasi strategis di AS.

Dari Mana Sumber Kekayaan Travis Kelce?

Sebagai bintang NFL dari Kansas City Chiefs, Travis Kelce memiliki kekayaan jauh lebih kecil dibanding Taylor, meski tetap terbilang luar biasa untuk ukuran atlet.

Sumber kekayaannya meliputi:

Kontrak NFL: perpanjangan kontrak dua tahun bernilai US$ 34 juta.

Endorsements & bisnis: berbagai kerja sama brand, investasi, hingga podcast yang sukses menambah pundi-pundi hartanya.

Karier olahraga: gaji dan bonus dari NFL yang konsisten mengukuhkannya sebagai salah satu tight end terbaik sepanjang sejarah.

Mengapa Perbedaan Kekayaan Ini Jadi Sorotan?

Perbedaan besar kekayaan antara Taylor Swift dan Travis Kelce menjadi bahan perbincangan publik, terutama menjelang kemungkinan pernikahan mereka. Para ahli hukum bahkan menilai, jika keduanya menikah, perjanjian pranikah (prenup) akan sangat penting untuk melindungi kekayaan masing-masing pihak, khususnya Taylor yang memiliki "lebih banyak untuk dipertahankan".

Kesimpulan

Berdasarkan data terbaru, benar bahwa kekayaan Taylor Swift sekitar 18 kali lebih besar dibanding Travis Kelce.

Taylor berdiri sebagai salah satu musisi paling kaya sepanjang masa dengan kekayaan US$1,6 miliar, sementara Travis Kelce sebagai atlet top NFL memiliki kekayaan US$90 juta.

Meski perbedaan ini mencolok, keduanya tetap menjadi power couple yang menguasai dunia musik dan olahraga. Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari hubungan mereka, apakah akan menuju pelaminan dengan “prenup bernilai miliaran dolar”. (Pege6/Z-10)

