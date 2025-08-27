Taylor Swift Disebut Memiliki Kekayaan 18 Kali Lebih Besar dari Travis Kelce, Benarkah?

Headline
NAMA Taylor Swift dan Travis Kelce belakangan sering jadi sorotan, bukan hanya karena hubungan asmara keduanya, tetapi juga karena perbedaan mencolok dalam hal kekayaan bersih (net worth). Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Taylor Swift memiliki kekayaan sekitar 18 kali lipat lebih besar dibandingkan Travis Kelce?
Jawabannya: ya, benar.
Menurut laporan terbaru, Taylor Swift kini memiliki estimasi kekayaan bersih sekitar US$ 1,6 miliar (sekitar Rp24 triliun). Sementara itu, kekayaan Travis Kelce diperkirakan berada di angka US$90 juta (sekitar Rp1,35 triliun). Artinya, secara matematis, kekayaan Taylor memang sekitar 18 kali lebih besar dibanding Travis.
Kekayaan fantastis Taylor Swift sebagian besar berasal dari industri musik, di mana ia menjadi salah satu musisi paling sukses sepanjang masa.
Beberapa sumber utama kekayaannya antara lain:
Sebagai bintang NFL dari Kansas City Chiefs, Travis Kelce memiliki kekayaan jauh lebih kecil dibanding Taylor, meski tetap terbilang luar biasa untuk ukuran atlet.
Sumber kekayaannya meliputi:
Perbedaan besar kekayaan antara Taylor Swift dan Travis Kelce menjadi bahan perbincangan publik, terutama menjelang kemungkinan pernikahan mereka. Para ahli hukum bahkan menilai, jika keduanya menikah, perjanjian pranikah (prenup) akan sangat penting untuk melindungi kekayaan masing-masing pihak, khususnya Taylor yang memiliki "lebih banyak untuk dipertahankan".
Berdasarkan data terbaru, benar bahwa kekayaan Taylor Swift sekitar 18 kali lebih besar dibanding Travis Kelce.
Taylor berdiri sebagai salah satu musisi paling kaya sepanjang masa dengan kekayaan US$1,6 miliar, sementara Travis Kelce sebagai atlet top NFL memiliki kekayaan US$90 juta.
Meski perbedaan ini mencolok, keduanya tetap menjadi power couple yang menguasai dunia musik dan olahraga. Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari hubungan mereka, apakah akan menuju pelaminan dengan “prenup bernilai miliaran dolar”. (Pege6/Z-10)
Hingga saat ini unggahan tersebut mendapat hampir 30 juta like Instagram. Dalam unggahannya Taylor Swift dan Travis Kelce menuliskan bahwa mereka akan segera menikah.
Taylor Swift dan bintang NFL Kansas City Chiefs, Travis Kelce, resmi bertunangan! Kabar bahagia ini diumumkan langsung lewat unggahan Instagram.
Lautner membagikan ulang (repost) sebuah unggahan di akun Instagramnya yang pertama kali dibagikan oleh NFL yang menampilkan kolase foto Swift dan Kelce
Kabar bahagia datang dari dunia hiburan internasional. Penyanyi pop dunia Taylor Swift resmi bertunangan dengan bintang NFL Travis Kelce pada 26 Agustus 2025.
Kisah cinta Taylor Swift & Travis Kelce dari gelang persahabatan hingga pertunangan 2025. Simak timeline lengkap perjalanan romansa mereka di sini.
