Reaksi Taylor Lautner dengar Kabar Sang Mantan Tunangan dengan Travis Kelce

Kolase foto Taylor Swift dan Travis Kelce(Dok: Instagram @nfl)

TAYLOR Lautner, bintang film Twilight, pernah menjalani hubungan asmara dengan Taylor Swift selama beberapa bulan pada tahun 2009. Kini, ia memberikan dukungan atas kabar bahagia pertunangan sang mantan dengan Travis Kelce.

Beberapa jam setelah hubungan Swift dan Kelce menjadi berita utama, Lautner membagikan ulang (repost) sebuah unggahan di akun Instagramnya yang pertama kali dibagikan oleh NFL. Unggahan itu menampilkan foto kolase. Di bagian atas adalah salah satu foto pengumuman pertunangan resmi Swift dan Kelce, memperlihatkan mereka berpelukan di sebuah taman penuh bunga.

Di bagian bawahnya, foto sang penyanyi Love Story yang terlihat gembira bertemu Kelce di lapangan football setelah Kansas City Chiefs memenangkan Kejuaraan AFC awal tahun ini. Sebagai keterangan untuk unggahan NFL, organisasi itu menulis, “Sama” untuk menunjukkan kegembiraan mereka atas kabar bahagia pasangan tersebut.

Baca juga : Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce Jadi Sorotan

Meskipun hubungan Swift dan Lautner telah berakhir lebih dari satu dekade lalu, keduanya kembali menjalin persahabatan bertahun-tahun setelah Swift ‘benar-benar’ mencampakkannya.

“Aku pikir ketika kamu menghormati seseorang apa adanya, dari lubuk hatinya, itu memungkinkanmu untuk melanjutkan hidup, memaafkan, dan melanjutkan cinta itu dengan cara yang berbeda,” kata sang aktor dalam episode podcast Call Her Daddy milik Alex Cooper pada Desember 2023.

Pada Juli di tahun yang sama, ia bahkan bergabung dengan peraih Grammy itu di atas panggung selama konser Eras Tour di Kansas City untuk mempromosikan video musik lagu Swift, I Can See You, di mana ia menjadi bintangnya.

Baca juga : Berapa Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce?

“Dia adalah sosok yang sangat positif dalam hidupku saat aku membuat album Speak Now, dan dia melakukan setiap aksi akrobat yang kalian lihat di video musik itu,” kata Swift saat memperkenalkan Lautner kepada para penonton.

“Dia dan istrinya telah menjadi teman terdekatku, dan itu sangat nyaman karena kami semua memiliki nama depan yang sama.”

Lautner kini menikah dengan Taylor Dome setelah keduanya mengikat janji suci pada tahun 2022. Meskipun Swift terkenal menggunakan momen putus cinta sebagai inspirasi lirik lagu, Lautner memberi tahu media People bagaimana rasanya dikenal sebagai ‘mantan terbaik’ sang penyanyi Bad Blood tersebut.

“(Itu) terdengar seperti pujian yang bagus bagiku. Aku akan menerimanya,” kata Lautner.

Di acara tersebut, aktor Abduction itu juga menceritakan bahwa istrinya adalah seorang “Swiftie sejati" - julukan fans Taylor Swift.

"Dia memberitahuku, aku adalah satu-satunya mantan yang tidak punya lagu sindiran sekarang. Jadi itu terdengar seperti hal yang baik. Tidak ada keluhan di sini,” ungkap Lautner.

Meskipun kabar pertunangan Swift dan Kelce diumumkan pada Selasa (26/8), ayah sang bintang olahraga, Ed Kelce, mengungkapkan bahwa lamaran itu terjadi sekitar dua minggu lalu di rumah Kelce.

"Itu indah," katanya mengenai momen tersebut.(M-2)