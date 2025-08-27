Hal yang Perlu Kamu Ketahui dari Cincin Pertunangan Taylor Swift

Fakta menarik tentang cincin tunangan Taylor Swift.(Dok. Brides.com)

TAYLOR Swift dan bintang NFL Kansas City Chiefs, Travis Kelce, resmi bertunangan! Kabar bahagia ini diumumkan langsung lewat unggahan Instagram bersama pada 26 Agustus 2025 dengan caption unik: “Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨”.

Namun, di balik pengumuman manis itu, satu hal yang langsung jadi sorotan adalah cincin pertunangan Swift. Tidak hanya karena ukurannya yang besar dan harganya yang fantastis, tapi juga karena makna estetikanya yang sangat lekat dengan citra sang superstar. Berikut fakta-fakta menarik yang perlu kamu ketahui tentang cincin tersebut:

1. Berlian Antik 8 Karat dengan Kualitas Premium

Cincin ini dihiasi berlian cushion-cut antik yang memanjang dengan ukuran sekitar 8 karat. Para ahli menyebut kualitasnya luar biasa: F color (salah satu tingkat warna terbaik untuk berlian) dan VS1 clarity (nyaris tanpa cacat). Tak heran, para pakar perhiasan menyebutnya sebagai salah satu cincin selebriti terindah tahun ini.

2. Desain Vintage Terinspirasi Era Victorian

Bukan Taylor Swift namanya kalau tidak menambahkan sentuhan personal yang sesuai dengan estetikanya. Cincin ini dirancang dengan gaya Victorian Era, dikenal dengan detail dekoratif dan kesan klasik.

Terbuat dari emas kuning 18 karat

Dihiasi ukiran tangan pada bagian bahu cincin

Berlian utama dipasang dengan needle point prongs khas gaya antik

Menurut Benjamin Khordipour dari Estate Diamond Jewelry, desain ini benar-benar terasa “throwback” sekaligus timeless.

3. Harga Fantastis: Rp8,5 Miliar!

Meski Swift sendiri belum berkomentar soal harganya, para ahli memperkirakan cincin ini bernilai sekitar $550.000 atau lebih dari Rp8,5 miliar. Nilai ini menempatkannya sebagai salah satu cincin pertunangan selebriti paling mahal sekaligus paling ikonik di tahun 2025.

4. Dirancang oleh Desainer Eksklusif

Cincin ini bukan karya massal. Menurut laporan, desainnya dikerjakan oleh Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry, sebuah nama yang memang dikenal dengan kreasi unik dan detail personal. Fakta ini membuat cincin Swift terasa semakin istimewa, karena benar-benar dibuat khusus hanya untuknya.

5. Momen Proposal Masih Jadi Misteri

Hingga kini, detail tentang bagaimana Travis Kelce melamar Taylor Swift belum diungkap. Yang jelas, keduanya menuliskan bahwa momen itu berfokus pada bunga, salah satu elemen yang kerap menjadi simbol romantis dalam estetika Swift. Publik tentu menantikan cerita lengkap di balik momen sakral ini.

6. Pertunangan Ini Bertepatan dengan Era Baru Taylor Swift

Bukan kebetulan, kabar pertunangan ini datang hampir bersamaan dengan pengumuman album ke-12 Swift, The Life of a Showgirl. Banyak penggemar melihat cincin vintage ini sebagai simbol bahwa Swift memasuki “bridal era” dalam hidup dan kariernya.

7. Bukti Hubungan yang Organik dan Penuh Dukungan

Taylor dan Travis mulai berkencan sejak 2023. Sejak itu, keduanya kerap terlihat saling mendukung:

Taylor hadir di tribun untuk mendukung Travis saat pertandingan NFL, termasuk saat Chiefs memenangkan Super Bowl LVIII.

Travis juga terlihat menghadiri konser Eras Tour di berbagai belahan dunia, ikut bernyanyi dan menari di antara lautan Swifties.

Dalam wawancara dengan GQ, Travis bahkan menyebut, “Whenever I’m with her, it feels like we’re just regular people. We’re just two people that are in love.”

Penutup

Cincin pertunangan Taylor Swift bukan hanya perhiasan mewah, tapi juga simbol cinta, dedikasi, dan estetika personal yang sudah jadi bagian dari identitasnya. Dari berlian antik bernilai miliaran, desain Victorian yang penuh detail, hingga momen manis bersama Travis Kelce, semuanya terasa seperti babak baru dalam kisah dongeng modern Taylor Swift.