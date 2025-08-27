Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Baru Bertunangan, Berikut Perbedaan Usia Taylor Swift dan Travis Kelce!

 Gana Buana
27/8/2025 18:05
Baru Bertunangan, Berikut Perbedaan Usia Taylor Swift dan Travis Kelce!
Taylor Swift dan Travis Kelce bertunangan.(People)

Kabar bahagia datang dari dunia hiburan internasional. Penyanyi pop dunia Taylor Swift resmi bertunangan dengan bintang NFL Travis Kelce pada 26 Agustus 2025.

Pertunangan ini menjadi sorotan global karena keduanya adalah figur publik yang sangat populer di bidangnya masing-masing, serta hubungan mereka yang terus mendapat perhatian sejak awal terungkap. Dikutip dari People bahwa momen pertunangan ini disambut antusias oleh para penggemar di seluruh dunia.

Perbedaan Usia Taylor Swift dan Travis Kelce

Banyak penggemar penasaran soal perbedaan usia keduanya. Taylor Swift lahir pada 13 Desember 1989, sementara Travis Kelce lahir pada 5 Oktober 1989. Dengan demikian, perbedaan usia mereka hanya sekitar 69 hari atau kurang lebih 2 bulan saja.

Baca juga : Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce Jadi Sorotan

Hal ini berarti keduanya berada pada generasi yang sama, bahkan berusia 35 tahun di tahun 2025. Perbedaan usia yang sangat tipis ini membuat mereka terlihat sepadan, baik dari sisi karier maupun kematangan dalam hubungan.

Hubungan yang Semakin Serius

Taylor Swift dan Travis Kelce pertama kali dikabarkan dekat pada tahun 2023, ketika Taylor terlihat menghadiri pertandingan NFL yang diikuti Kelce. Sejak itu, hubungan mereka terus berkembang hingga akhirnya mencapai tahap serius dengan pertunangan.

Kesamaan usia dan latar belakang kesuksesan di bidang masing-masing dipercaya menjadi faktor yang memperkuat ikatan mereka. Pasangan ini dianggap sebagai “power couple” baru yang merepresentasikan perpaduan dunia musik dan olahraga.

Kesimpulan

Perbedaan usia Taylor Swift dan Travis Kelce hanya 2 bulan, dengan Travis sedikit lebih tua. Pertunangan mereka menjadi bukti bahwa usia bukanlah halangan, melainkan faktor pendukung keserasian hubungan.

Dengan karier yang gemilang serta dukungan kuat dari penggemar, keduanya diprediksi akan menjadi salah satu pasangan selebriti paling berpengaruh di dunia. (Z-10)



Editor : Gana Buana
