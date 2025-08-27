Perjalanan Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce: Dari Gelang Persahabatan hingga Pertunangan

Pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce.(Dok. People)

KISAH romantis Taylor Swift dan Travis Kelce berawal pada Juli 2023. Saat itu, Travis menghadiri konser Eras Tour di Arrowhead Stadium. Ia mencoba memberikan gelang persahabatan berisi nomornya kepada Taylor, namun gagal. Momen kecil ini justru menjadi awal cerita cinta besar mereka.

Beberapa minggu kemudian, Travis mengungkapkan rasa kecewanya di podcast New Heights, yang langsung menarik perhatian media dan penggemar.

1. September 2023: Taylor Swift Hadir di Pertandingan Chiefs

Pada 24 September 2023, Taylor Swift mengejutkan publik dengan hadir di pertandingan Kansas City Chiefs. Ia duduk bersama ibu Travis dan terlihat mendukung penuh kekasihnya di lapangan. Kehadiran Taylor memicu rumor asmara yang semakin santer dibicarakan.

2. Oktober 2023: Hubungan Makin Terbuka

Bulan Oktober 2023 menjadi titik balik penting. Taylor dan Travis tampil bergandengan tangan setelah acara Saturday Night Live. Malam berikutnya, keduanya tertangkap kamera sedang berkencan di New York. Sejak saat itu, hubungan mereka resmi menjadi konsumsi publik.

3. Akhir 2023 - Awal 2024: Saling Mendukung di Panggung dan Lapangan

Taylor Swift menunjukkan dukungannya dengan hadir di pertandingan Hari Natal Desember 2023, bahkan mengenakan jaket khusus bertema Travis Kelce. Pada Februari 2024, Taylor terbang dari Jepang demi menghadiri Super Bowl. Pasangan ini berciuman romantis di lapangan setelah Chiefs menang, menciptakan salah satu momen ikonik dalam sejarah olahraga dan musik pop.

4. 2024: Hubungan yang Semakin Serius

Sepanjang 2024, Taylor dan Travis semakin sering tampil bersama. Travis bahkan ikut mendukung Taylor di tur konsernya, termasuk tampil di atas panggung Eras Tour di Wembley, London. Hubungan mereka semakin kokoh dan diperlihatkan dengan penuh rasa bangga.

5. 2025: Pertunangan Resmi Taylor Swift dan Travis Kelce

Tahun 2025 menjadi tahun penuh kebahagiaan.

Juni 2025: Debut red carpet resmi sebagai pasangan di acara Tight End University.

Agustus 2025: Travis membagikan foto romantis di Instagram, lalu keduanya mengumumkan pertunangan.

Taylor Swift dan Travis Kelce menuliskan caption jenaka di pengumuman mereka: “Your English teacher and your gym teacher are getting married.” Pertunangan ini mendapat sambutan hangat dari keluarga dan penggemar di seluruh dunia.

Kesimpulan: Kisah Rom-Com Modern

Kisah cinta Taylor Swift dan Travis Kelce adalah perpaduan indah antara dunia musik dan olahraga. Dari gelang persahabatan di konser hingga cincin pertunangan di tahun 2025, perjalanan mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga.

Kini, Swifties dan penggemar NFL sama-sama menantikan kabar bahagia pernikahan pasangan ini.