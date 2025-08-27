Berapa Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce?

Cincin pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce(Dok: Instagram @taylorswift)

PELANTUN tembang Shake it Off Taylor Swift dan Travis Kelce resmi bertunangan!. Bintang pop dan pemain NFL dari klub Kansas City Chiefs itu mengumumkan rencana melangkah ke jenjang berikutnya dalam hubungan mereka melalui unggahan Instagram bersama pada 26 Agustus 2025.

“Guru Bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah,” bunyi keterangan unggahan tersebut.

Meskipun pasangan selebritas ini belum merilis detail apa pun di balik lamaran bertema bunga tersebut, cincin berlian berdesain vintage yang menjadi simbol tunangan Travis Kelce terasa sangat cocok dengan gaya Taylor Swift. “Gaya cincin ini jelas kembali ke Era Victoria, dengan hiasan emas yang indah, halus, dan dekoratif,” kata Benjamin Khordipour dari Estate Diamond Jewelry, dikutip dari Brides, Rabu (27/8).

Detail Cincin Pertunangan Taylor Swift

Menurut Page Six, cincin tunangan tersebut dirancang oleh Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry. “Taylor Swift dilamar dengan berlian berpotongan cushion antik yang memukau dan memanjang, dengan berat sekitar delapan karat, warna F, dan kejernihan VS1,” ucap Khordipour.

“Cincin ini dibuat dengan tangan menggunakan emas kuning 18 karat dan berlian tengahnya dipasang dengan empat cakar (prong) yang sangat cocok dengan gaya antik. Berlian-berlian yang lebih kecil dan ukiran tangan menghiasi bahu cincinnya," imbuhnya.

Khordipour menambahkan, perhiasan ini adalah cincin selebriti favoritnya tahun ini.

Taksiran Harga Cincin

Meskipun Swift belum memberikan komentar publik mengenai harga cincinnya, para ahli menyebutkan perhiasan seperti itu kemungkinan bernilai ratusan ribu dolar.

“Kami memperkirakan harga cincinnya sekitar 550 ribu USD (sekitar Rp8,5 miliar),” tutur Khordipour.(M-2)