6 Aplikasi Musik Terlengkap di HP Android dan iOS, Berikut Rekomendasinya!

Aplikasi Musik Terlengkap di HP Android dan iOS.(Dok. Freepik)

MENDENGARKAN musik kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hanya menggunakan HP, kamu bisa menikmati jutaan lagu dari berbagai genre, mulai dari pop, rock, hingga musik lokal Indonesia.

Namun, dengan banyaknya pilihan aplikasi yang tersedia, memilih aplikasi musik terbaik dan terlengkap bisa menjadi hal yang membingungkan.

Artikel ini akan membahas secara lengkap rekomendasi aplikasi musik terbaik di HP yang bisa kamu gunakan kapan saja dan di mana saja.

Kenapa Harus Menggunakan Aplikasi Musik

Sebelum memilih aplikasi, penting untuk memahami keunggulan menggunakan layanan streaming musik dibandingkan cara konvensional.

Pertama, kamu bisa mengakses jutaan lagu tanpa perlu download manual. Kedua, aplikasi musik bisa digunakan kapan saja melalui HP. Ketiga, kualitas audio yang ditawarkan umumnya lebih baik.

Keempat, adanya sistem rekomendasi otomatis sesuai selera pengguna. Terakhir, sebagian besar aplikasi menyediakan fitur offline untuk pengguna premium.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, aplikasi musik menjadi pilihan utama bagi banyak orang.

Rekomendasi Aplikasi Musik Terlengkap di HP Android dan iOS

1. Spotify Aplikasi Musik Paling Populer

Spotify merupakan salah satu aplikasi musik paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Aplikasi ini menawarkan jutaan lagu dari berbagai genre dan artis.

Fitur utama Spotify meliputi playlist otomatis berdasarkan selera pengguna, koleksi podcast yang lengkap, mode offline untuk pengguna premium, serta versi gratis dengan iklan.

Spotify juga memiliki fitur unggulan seperti Discover Weekly yang mampu memberikan rekomendasi lagu baru sesuai kebiasaan mendengarkan pengguna.

Aplikasi ini cocok untuk semua kalangan, terutama bagi yang suka menemukan musik baru.

2. YouTube Music Koleksi Lagu Paling Lengkap

YouTube Music menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan koleksi lagu paling lengkap. Karena terhubung langsung dengan platform YouTube, pengguna bisa menemukan berbagai jenis konten musik.

Mulai dari lagu resmi, cover, remix, hingga live performance dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu, fitur pencarian berdasarkan lirik juga menjadi keunggulan tersendiri.

YouTube Music sangat cocok untuk pengguna yang menyukai variasi musik yang lebih luas dan tidak terbatas.

3. Apple Music Kualitas Audio Premium

Apple Music dikenal dengan kualitas audio yang sangat tinggi. Layanan ini bahkan sudah mendukung teknologi lossless audio dan Dolby Atmos.

Dengan koleksi lebih dari 100 juta lagu, Apple Music menawarkan pengalaman mendengarkan musik tanpa iklan dan dengan kualitas suara yang sangat jernih.

Aplikasi ini sangat cocok untuk pengguna yang mengutamakan kualitas audio dan pengalaman premium.

4. JOOX Favorit Pengguna Indonesia

JOOX menjadi salah satu aplikasi musik yang populer di Indonesia karena menyediakan banyak lagu lokal dan Asia.

Fitur menarik yang ditawarkan antara lain lirik lagu secara real time, fitur karaoke, serta akses gratis dengan iklan.

JOOX sangat cocok bagi pengguna yang sering mendengarkan lagu Indonesia, K-pop, dan musik Asia lainnya.

5. Deezer Playlist Otomatis dengan Teknologi AI

Deezer menawarkan fitur unik bernama Flow yang memungkinkan pengguna menikmati playlist otomatis sesuai dengan selera dan mood.

Selain itu, Deezer juga menyediakan kualitas audio HiFi serta koleksi lagu yang cukup lengkap.

Aplikasi ini cocok untuk pengguna yang ingin pengalaman mendengarkan musik yang praktis tanpa perlu memilih lagu secara manual.

6. Tidal Kualitas Audio Tingkat Studio

Tidal dikenal sebagai aplikasi musik dengan kualitas audio tingkat tinggi. Layanan ini menyediakan Hi-Res Audio dan Dolby Atmos.

Selain itu, Tidal juga memiliki berbagai konten eksklusif dari artis ternama.

Aplikasi ini sangat cocok untuk pecinta musik yang mengutamakan detail dan kualitas suara terbaik.

Perbandingan Aplikasi Musik Terbaik

Spotify menawarkan versi gratis dan premium dengan koleksi lagu yang sangat banyak serta kualitas audio yang tinggi. YouTube Music juga menyediakan versi gratis dengan koleksi lagu paling lengkap karena terhubung dengan YouTube. Apple Music tidak menyediakan versi gratis, tetapi menawarkan kualitas audio yang sangat tinggi. JOOX menyediakan versi gratis dengan fokus pada lagu Asia. Deezer menawarkan kualitas HiFi dengan fitur playlist otomatis. Tidal menjadi pilihan premium dengan kualitas audio terbaik.

Tips Memilih Aplikasi Musik Terbaik

Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin gratis, Spotify dan JOOX bisa menjadi pilihan. Jika ingin koleksi lengkap, YouTube Music adalah jawabannya. Jika mengutamakan kualitas suara, Apple Music atau Tidal lebih direkomendasikan.

Kedua, perhatikan penggunaan kuota internet. Gunakan fitur offline untuk menghemat data.

Ketiga, pertimbangkan fitur tambahan seperti karaoke, podcast, atau video musik.

Paket Langganan Aplikasi Musik 2026

Spotify Premium tersedia mulai sekitar Rp54.990 per bulan untuk paket individual, dan sekitar Rp86.900 untuk paket keluarga.

YouTube Music Premium tersedia mulai sekitar Rp59.000 per bulan, dengan opsi bundling YouTube Premium.

Apple Music memiliki paket individual sekitar Rp55.000 per bulan dan paket keluarga sekitar Rp85.000.

JOOX VIP tersedia mulai sekitar Rp49.000 per bulan.

Sebagian besar aplikasi juga menawarkan masa uji coba gratis bagi pengguna baru.

Kesimpulan

Memilih aplikasi musik terbaik di HP bergantung pada kebutuhan masing-masing pengguna.

Spotify menjadi pilihan paling populer dan aman untuk digunakan. YouTube Music menawarkan koleksi lagu paling lengkap. Apple Music dan Tidal unggul dalam kualitas audio. JOOX menjadi pilihan terbaik untuk musik Indonesia dan Asia.

Jika mencari keseimbangan antara fitur, harga, dan koleksi lagu, Spotify dan YouTube Music merupakan pilihan terbaik saat ini.

FAQ

Apa aplikasi musik gratis terbaik

Spotify dan JOOX menjadi pilihan terbaik untuk versi gratis.

Aplikasi musik paling lengkap apa

YouTube Music karena memiliki akses ke konten YouTube.

Bagaimana cara hemat kuota saat mendengarkan musik

Gunakan fitur offline yang tersedia pada paket premium. (Z-10)