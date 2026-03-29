6 Aplikasi Musik Terlengkap di HP Android dan iOS, Berikut Rekomendasinya!

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
MENDENGARKAN musik kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hanya menggunakan HP, kamu bisa menikmati jutaan lagu dari berbagai genre, mulai dari pop, rock, hingga musik lokal Indonesia.
Namun, dengan banyaknya pilihan aplikasi yang tersedia, memilih aplikasi musik terbaik dan terlengkap bisa menjadi hal yang membingungkan.
Artikel ini akan membahas secara lengkap rekomendasi aplikasi musik terbaik di HP yang bisa kamu gunakan kapan saja dan di mana saja.
Sebelum memilih aplikasi, penting untuk memahami keunggulan menggunakan layanan streaming musik dibandingkan cara konvensional.
Pertama, kamu bisa mengakses jutaan lagu tanpa perlu download manual. Kedua, aplikasi musik bisa digunakan kapan saja melalui HP. Ketiga, kualitas audio yang ditawarkan umumnya lebih baik.
Keempat, adanya sistem rekomendasi otomatis sesuai selera pengguna. Terakhir, sebagian besar aplikasi menyediakan fitur offline untuk pengguna premium.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, aplikasi musik menjadi pilihan utama bagi banyak orang.
Spotify merupakan salah satu aplikasi musik paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Aplikasi ini menawarkan jutaan lagu dari berbagai genre dan artis.
Fitur utama Spotify meliputi playlist otomatis berdasarkan selera pengguna, koleksi podcast yang lengkap, mode offline untuk pengguna premium, serta versi gratis dengan iklan.
Spotify juga memiliki fitur unggulan seperti Discover Weekly yang mampu memberikan rekomendasi lagu baru sesuai kebiasaan mendengarkan pengguna.
Aplikasi ini cocok untuk semua kalangan, terutama bagi yang suka menemukan musik baru.
YouTube Music menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan koleksi lagu paling lengkap. Karena terhubung langsung dengan platform YouTube, pengguna bisa menemukan berbagai jenis konten musik.
Mulai dari lagu resmi, cover, remix, hingga live performance dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu, fitur pencarian berdasarkan lirik juga menjadi keunggulan tersendiri.
YouTube Music sangat cocok untuk pengguna yang menyukai variasi musik yang lebih luas dan tidak terbatas.
Apple Music dikenal dengan kualitas audio yang sangat tinggi. Layanan ini bahkan sudah mendukung teknologi lossless audio dan Dolby Atmos.
Dengan koleksi lebih dari 100 juta lagu, Apple Music menawarkan pengalaman mendengarkan musik tanpa iklan dan dengan kualitas suara yang sangat jernih.
Aplikasi ini sangat cocok untuk pengguna yang mengutamakan kualitas audio dan pengalaman premium.
JOOX menjadi salah satu aplikasi musik yang populer di Indonesia karena menyediakan banyak lagu lokal dan Asia.
Fitur menarik yang ditawarkan antara lain lirik lagu secara real time, fitur karaoke, serta akses gratis dengan iklan.
JOOX sangat cocok bagi pengguna yang sering mendengarkan lagu Indonesia, K-pop, dan musik Asia lainnya.
Deezer menawarkan fitur unik bernama Flow yang memungkinkan pengguna menikmati playlist otomatis sesuai dengan selera dan mood.
Selain itu, Deezer juga menyediakan kualitas audio HiFi serta koleksi lagu yang cukup lengkap.
Aplikasi ini cocok untuk pengguna yang ingin pengalaman mendengarkan musik yang praktis tanpa perlu memilih lagu secara manual.
Tidal dikenal sebagai aplikasi musik dengan kualitas audio tingkat tinggi. Layanan ini menyediakan Hi-Res Audio dan Dolby Atmos.
Selain itu, Tidal juga memiliki berbagai konten eksklusif dari artis ternama.
Aplikasi ini sangat cocok untuk pecinta musik yang mengutamakan detail dan kualitas suara terbaik.
Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin gratis, Spotify dan JOOX bisa menjadi pilihan. Jika ingin koleksi lengkap, YouTube Music adalah jawabannya. Jika mengutamakan kualitas suara, Apple Music atau Tidal lebih direkomendasikan.
Kedua, perhatikan penggunaan kuota internet. Gunakan fitur offline untuk menghemat data.
Ketiga, pertimbangkan fitur tambahan seperti karaoke, podcast, atau video musik.
Paket Langganan Aplikasi Musik 2026
Spotify Premium tersedia mulai sekitar Rp54.990 per bulan untuk paket individual, dan sekitar Rp86.900 untuk paket keluarga.
YouTube Music Premium tersedia mulai sekitar Rp59.000 per bulan, dengan opsi bundling YouTube Premium.
Apple Music memiliki paket individual sekitar Rp55.000 per bulan dan paket keluarga sekitar Rp85.000.
JOOX VIP tersedia mulai sekitar Rp49.000 per bulan.
Sebagian besar aplikasi juga menawarkan masa uji coba gratis bagi pengguna baru.
Memilih aplikasi musik terbaik di HP bergantung pada kebutuhan masing-masing pengguna.
Spotify menjadi pilihan paling populer dan aman untuk digunakan. YouTube Music menawarkan koleksi lagu paling lengkap. Apple Music dan Tidal unggul dalam kualitas audio. JOOX menjadi pilihan terbaik untuk musik Indonesia dan Asia.
Jika mencari keseimbangan antara fitur, harga, dan koleksi lagu, Spotify dan YouTube Music merupakan pilihan terbaik saat ini.
FAQ
Apa aplikasi musik gratis terbaik
Spotify dan JOOX menjadi pilihan terbaik untuk versi gratis.
Aplikasi musik paling lengkap apa
YouTube Music karena memiliki akses ke konten YouTube.
Bagaimana cara hemat kuota saat mendengarkan musik
Gunakan fitur offline yang tersedia pada paket premium. (Z-10)
Dengan adanya pergeseran genre musik yang didengarkan masyarakat tersebut, Spotify menghadirkan Ramadan Hub yang berisi kumpulan playlist dan video podcast bertema Ramadan.
Jungkook BTS kembali mengukir prestasi gemilang. Lagu Standing Next to You resmi melampaui 1,4 miliar stream di Spotify, menyusul kesuksesan single Seven.
Spotify resmi meluncurkan fitur Group Chat di tahun 2026. Simak 5 keunggulan utamanya, mulai dari integrasi in-app hingga rekomendasi berbasis AI.
Persaingan layanan streaming musik digital 2026 semakin ketat, dengan Spotify dan YouTube Music tetap menjadi dua platform paling dominan di dunia,
Berdasarkan data per 29 Desember 2025, Idgitaf yang bernama asli Brigitta Sriulina Beru Meliala ini berhasil menyentuh angka fantastis, yakni 16,8 juta pendengar bulanan.
YouTube Music mulai membatasi akses lirik lagu untuk pengguna akun gratis. Perubahan besar ini menarik perhatian media teknologi dan pengguna di seluruh dunia.
Persaingan layanan streaming musik digital 2026 semakin ketat, dengan Spotify dan YouTube Music tetap menjadi dua platform paling dominan di dunia,
Tak hanya Spotify Wrapped yang menunjukkan aktivitas pengguna dalam mendengarkan musik dan podcast selama setahun.
Baru-baru ini, Tabola Bale pun baru saja meraih penghargaan dari Youtube Music Academy 2025 sebagai Most Subscriber Gained Artist.
Ada beberapa metode lain yang bisa digunakan untuk mengunggah file video YouTube
