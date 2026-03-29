Sinopsis Film Patriots Day: Tragedi Bom di Acara Maraton kota Boston

PATRIOTS Day adalah film bergenre horor, sejarah dan aksi yang dirilis pada tahun 2017. Film ini tayang dengan durasi 2 jam 13 menit.

Film yang disutradarai Peter Berg ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons dan Michelle Monaghan.

Film ini mengikuti kisah seorang polisi Boston bernama Tommy Saunders, yang terlibat dalam penanganan tragedi bom saat acara maraton berlangsung.

Saat ledakan terjadi di garis finish, suasana yang awalnya meriah berubah menjadi kacau. Banyak korban berjatuhan, dan kota Boston langsung berada dalam kondisi darurat.

Tommy bersama tim kepolisian, FBI, dan berbagai pihak berwenang bekerja sama untuk mengungkap pelaku di balik serangan tersebut.

Film ini menampilkan proses penyelidikan yang menegangkan, mulai dari pengumpulan bukti, pengejaran pelaku, hingga upaya besar untuk menjaga keamanan warga.

Selain itu, juga ditampilkan kisah para korban dan semangat kebersamaan masyarakat Boston dalam menghadapi tragedi tersebut.

Film ini bukan hanya tentang aksi dan pengejaran, tetapi juga tentang keberanian, solidaritas, dan ketangguhan manusia dalam menghadapi teror. (Z-4)

