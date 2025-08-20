Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Sinopsis Film Spenser Confidential: Aksi Mark Wahlberg Melawan Jaringan Kriminal

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 17:30
Sinopsis Film Spenser Confidential: Aksi Mark Wahlberg Melawan Jaringan Kriminal
Berikut Sinopsis Film Spenser Confidential(Doc IMDB)

SPENSER Confidential adalah film bergenre aksi, kriminal dan komedi yang dirilis pada tahun 2020.

Film yang disutradarai Peter Berg ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, dan Post Malone.

Berikut Sinopsis Film Spenser Confidential

Spenser yang diperankan Mark Wahlberg adalah seorang mantan polisi Boston yang baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman karena menyerang komandannya sendiri yang korup.

Baca juga : Sinopsis Film Patriots Day: Tragedi Bom Boston Marathon 2013

Ia bertekad meninggalkan masa lalunya dan merintis hidup baru sebagai seorang sopir truk.

Namun, rencananya berubah ketika dua mantan koleganya di kepolisian ditemukan terbunuh dalam kondisi misterius.

Bersama dengan teman sekamarnya, Hawk yang diperankan Winston Duke, seorang petarung MMA yang sedang naik daun, Spenser mulai menyelidiki kasus tersebut.

Baca juga : Sinopsis Film Infinite: Dihantui Masa Lalu, Mark Wahlberg Gabung Pasukan Reinkarnasi

Penyelidikan mereka membawa kejahatan yang lebih besar, melibatkan polisi korup, geng jalanan, hingga pengusaha kelas atas.

Spenser dan Hawk akhirnya harus bertarung melawan jaringan kriminal untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan nama orang-orang yang dijadikan kambing hitam.

Film ini menggabungkan unsur aksi, misteri pembunuhan, persahabatan, dan humor khas Boston, dengan gaya penyelidikan yang penuh ketegangan tetapi juga ringan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
